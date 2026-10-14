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賴總統首揭！普發現金一萬最快明年初發 前提是「這條件」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統首度談及，普發現金一萬最快明年初發，前提是立院須審完明年度總預算。聯合報系資料照
賴清德總統首度談及，普發現金一萬最快明年初發，前提是立院須審完明年度總預算。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席14日於民進黨中常會表示，如果2027年總預算案，立法院能在2027年1月5日前三讀通過，預計最快可在明年農曆春節前，啟動普發現金一萬元。呼籲立院朝野各黨團本會期內盡速審完2027總預算、2026追加預算與《中小微企業轉型升級發展條例》草案。

賴總統表示，今年經濟發展非常好，預估外銷金額將首度超過9,000億美金，連帶經濟成長率大概超過11%，在這個狀況之下，主要因為全球AI需求強勁的帶動，台灣9月出口總額達到872.2億美元，創下歷年單月新高；出超也達到236.3億美元，同樣創下單月新高。

他說，今年1月到9月，台灣累計出口總額達到6,615.5億美元，年增率達46.2%，累計出超則達到1,605.5億美元，較去年同期增加625.4億美元，這都是歷史上最好的成績。這些數據顯示，台灣在全球AI產業發展與供應鏈布局中，憑藉自身的產業實力，持續展現重要的國際競爭力。

賴總統表示，台灣能夠有今天這樣亮眼的經濟表現，是全體台灣人共同努力的成果。經濟持續成長不僅要帶動產業發展、提升國家競爭力，更重要的是，要讓經濟成長的成果由全民共享。

因此，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，已將「AI紅利全民共享」普發現金一萬元，編列到明年度中央政府總預算案，讓全民都能分享台灣經濟成長的果實。

他指出，上禮拜四，財政部已向行政院提出「AI紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，行政院也已成立跨部會推動小組，提前妥善規劃相關發放事宜。如果明年度的中央政府總預算案，立法院在明年1月5日前三讀通過，預計最快可在明年農曆春節前，啟動發放作業。

賴總統提到，另一方面，面對AI時代來臨，台灣除了要持續掌握AI產業發展的契機，也必須協助傳統產業及中小微企業加速轉型，才能讓更多企業跟上科技發展的腳步，共同提升台灣整體產業的競爭力。

政府除了推動AI新十大建設，也提出中小微企業千億升級轉型發展基金，協助中小微企業加速升級轉型，促進科技與傳統產業攜手發展，為台灣經濟注入新的動能。

在法制配套方面，上周四行政院院會也已經通過《中小微企業轉型升級發展條例》草案，透過法制與資源的支持，協助中小微企業提升競爭力，讓台灣產業發展更加穩固，也為未來的經濟成長奠定更好的基礎。

賴總統表示，希望全體黨公職都能夠協助行政院團隊，加強相關政策的宣傳，並與社會各界充分溝通，讓更多國人了解政府的政策規劃以及推動方向。

普發現金 賴總統 賴清德

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