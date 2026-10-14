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控政院積壓170項法案 翁曉玲：凍結賴總統、卓榮泰薪水被動且必要

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲表示，在行政院長卓榮泰及總統賴清德未完成副署、公布法律的憲法義務前，凍結兩人薪水是「被動且必要」的制衡手段。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲表示，在行政院長卓榮泰及總統賴清德未完成副署、公布法律的憲法義務前，凍結兩人薪水是「被動且必要」的制衡手段。聯合報系資料照

國民黨立委翁曉玲今天指出，法務部提出的49項立法計畫中，有17案仍在行政院審查，加上其他部會法案及行政院長卓榮泰未副署的法律，累計有170案遭行政院積壓或阻擋。她認為，在行政院長卓榮泰及總統賴清德未完成副署、公布法律的憲法義務前，凍結兩人薪水是「被動且必要」的制衡手段。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長鄭銘謙率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。翁曉玲在臉書發文表示，法務部此次提出的49項立法計畫中，有17案進度仍停留在「行政院審查中」，也就是說，法務部送交行政院的修法案，超過三成至今沒有下文，甚至有些法案已超過兩年毫無進展。此外，截至10月12日，行政院網頁上公布「行政院處理中的法律案」已累積達162案；若加上卓榮泰個人未依憲副署的法案有8案，二項加總起來，被卓榮泰阻擋的法案高達170案，屢屢突破行政院和卓榮泰個人擋法案的歷史紀錄。

翁曉玲批評，不可思議的是，行政院不僅積壓其所屬部會機關的法案，甚至還積壓司法院會銜的法案，目前司法院有6個會銜法案躺在行政院。不知何故，行政院遲遲未完成會銜程序，嚴重延宕司法院修法提案的推進。行政院是同意、還是不同意，好歹也要給司法院一個說法。她要嚴厲譴責行政院長卓榮泰，他所領導的行政院已嚴重妨礙台灣的司法改革、人權保障和法律規制的進步，是台灣自由民主法制的絆腳石，行政院自己偷懶、擺爛，還不准其他部會機關積極進取，就是流氓惡罷。

對於立法院長韓國瑜在國慶典禮上指出，行政院院長不副署法律是違憲獨裁的行為，翁曉玲說，卓榮泰竟狡辯自己是「基於維護憲政秩序，不副署是被動的且必要的」。看到卓榮泰如此不知悔改，她要預警賴總統與卓院長兩人：基於維護憲政秩序，在行政院長和總統未完成副署、公布法律的憲法義務前，凍結薪水是被動的且必要的，且這絕對是合憲、合法、必要且重要的制衡手段。

翁曉玲 卓榮泰 賴清德 法務部

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