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影／鄭麗文呼籲政治人物 必須向社會清楚表達堅決反毒的立場

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）下午出席國民黨中常會，鄭麗文呼籲政治人物不應與毒品、黑金勢力有所牽連，也不能在毒品議題上討好、模糊或逃避責任，必須向社會清楚表達堅決反毒的立場。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）下午出席國民黨中常會，鄭麗文呼籲政治人物不應與毒品、黑金勢力有所牽連，也不能在毒品議題上討好、模糊或逃避責任，必須向社會清楚表達堅決反毒的立場。記者曾學仁／攝影

國民黨中常會下午報告青年團總團長甄選案、國民黨主席鄭麗文並致送第二十二屆第一任「青年指定」中常委證書給新任青年團總團長徐致遠。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋，2014年在「想想論壇」撰文談及毒品政策，相關主張近期再度引發藍綠攻防，國民黨主席鄭麗文在中常會中致詞時表示，近期桃園發生重大社會案件，加上新興毒品「喪屍煙彈」氾濫，政治人物更應謹言慎行，不能對社會釋出模稜兩可的訊息。

鄭麗文強調對毒品的態度是不可以搖擺、不可以曖昧的，面對外界對毒品政策的提問，為何有人一再迴避、不敢正面回答。鄭麗文表示尤其是有意擔任市長的政治人物，一言一行都可能對社會產生示範作用，更應負起責任，不能信口開河，更不能模糊對毒品零容忍的底線，並呼籲政治人物不應與毒品、黑金勢力有所牽連，也不能在毒品議題上討好、模糊或逃避責任，必須向社會清楚表達堅決反毒的立場。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨中常會下午報告青年團總團長甄選案、國民黨主席鄭麗文（中）並致送第二十二屆第一任「青年指定」中常委證書給新任青年團總團長徐致遠（右）。記者曾學仁／攝影
國民黨中常會下午報告青年團總團長甄選案、國民黨主席鄭麗文（中）並致送第二十二屆第一任「青年指定」中常委證書給新任青年團總團長徐致遠（右）。記者曾學仁／攝影

鄭麗文 中常會 國民黨 反毒 毒品

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