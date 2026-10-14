影／鄭麗文呼籲政治人物 必須向社會清楚表達堅決反毒的立場

國民黨立委翁曉玲今天指出，法務部提出的49項立法計畫中，有17案仍在行政院審查，加上其他部會法案及行政院長卓榮泰未副署的法律，累計有170案遭行政院積壓或阻擋。她認為，在行政院長卓榮泰及總統賴清德未完成副署、公布法律的憲法義務前，凍結兩人薪水是「被動且必要」的制衡手段。

2026-10-14 15:44