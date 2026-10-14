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提醒賈永婕穿著問題 綠委賴惠員：純粹出於議事禮儀之考量
民進黨籍的立法院財委會召委賴惠員今天在會議中，提醒台北101董事長賈永婕備詢時服裝儀容一事引發關注，賴惠員對此表示，相關提醒純粹出於議事禮儀之考量，絕無針對賈董事長個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。
賴惠員指出，她身為立法院財政委員會召集委員，負有維持議事秩序、確保會議順利進行之職責。賈永婕今天兩度上台備詢，自第一次備詢結束後，便陸續有人向她反映，認為賈永婕於備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂之正式性，並建議她適時予以提醒。
賴惠員說，基於召委維護議事禮儀之職責，她因此於會議中予以善意提醒，盼所有列席及備詢人員，均能共同尊重國會議事殿堂及其應有之禮儀。她強調，相關提醒純粹出於議事禮儀之考量，絕無針對賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。
賴惠員表示，台北101作為台灣重要的國際地標，更是時尚產業與潮流文化的重要展現平台。對於賈永婕一向展現的個人穿衣風格與時尚品味，她始終抱持欣賞與肯定的態度。然而，她也認為，國會議事殿堂應建立在相互尊重的基礎之上，這份尊重不應只是單方面的要求。列席官員應尊重國會，立法委員也同樣應以對等、理性且尊重的態度，面對每一位列席及備詢人員。
最後，賴惠員說，她無意以個人審美標準評斷任何人的穿著，更不希望善意提醒被解讀為對個人風格的否定。對於今日提醒所引發的討論，期盼外界能理解本席維護議事禮儀的初衷，避免不必要的誤解。
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