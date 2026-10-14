「建議穿得純樸」批賈永婕備詢穿著遭罵翻 賴惠員：接獲反映才提醒

台北101董事長賈永婕今赴立法院財政委員會備詢，因將外套披在肩上，遭民進黨籍召委賴惠員提醒「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」，兩人一度交鋒。賴惠員發聲明澄清，當時是接獲他人反映才善意提醒，純粹考量議事禮儀，絕無批評賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌之意。

立法院財政委員會今邀請財政部長及所屬公股事業董事長、總經理列席業務報告。賈永婕上台備詢時，賴惠員針對其服裝儀容提出提醒，建議「穿得跟我們一樣純樸」，並稱「國會殿堂有一定的標準」。賈永婕當場回應，她穿得和在場立委一樣，「一樣是長袖」；賴惠員隨後問「要繼續辯嗎？」賈永婕則表示，「我沒有辯，我絕對尊重國會殿堂」。

賴惠員稍早臉書社群留言也開始被網友出征，認為「民進黨女立委，不該這樣欺負同為女性的賈永婕」、「什麼年代了？」、「會不會管太多！」、「國會的服儀標準是什麼？」

賴惠員事後發表聲明表示，她身為立法院財政委員會召集委員，負有維持議事秩序、確保會議順利進行的職責。今賈董事長共兩度上台備詢，自第一次備詢結束後，便陸續有人向她反映，認為賈董事長於備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂的正式性，並建議她適時予以提醒。

賴惠員強調，相關提醒純粹出於議事禮儀考量，絕無針對賈永婕個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評，也無任何不尊重之意。台北101是台灣重要國際地標，也是時尚產業與潮流文化的重要展現平台，她對賈永婕一向展現的個人穿衣風格與時尚品味，「始終抱持欣賞與肯定的態度」。

賴惠員也表示，國會議事殿堂應建立在相互尊重的基礎上，這份尊重不應只是單方面要求，列席官員應尊重國會，立委也應以對等、理性且尊重的態度面對每一位列席及備詢人員。「她無意以個人審美標準評斷任何人的穿著，也不希望『善意提醒』被解讀為對個人風格的否定，希望外界理解她維護議事禮儀的初衷。」