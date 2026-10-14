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國台辦批蔡康永「兩面人」 許淑華：看見民主與獨裁的差別

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華。聯合報系資料照
台北市議員許淑華。聯合報系資料照

藝人蔡康永近期現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立大會，國台辦今召開例行記者會，發言人陳斌華強調，在大是大非問題上「沒有任何模糊的空間」，任何人都不能賺取中國大陸紅利，又與「台獨」分裂勢力勾連糾纏。北市議員許淑華在臉書發文指，國台辦態度看見民主與獨裁體制的差別。

許淑華說，針對蔡康永出席沈伯洋競選總部成立大會，國台辦發言人陳斌華今天公開回應，先說尊重台灣同胞正當的言論與表達自由，接著又稱任何人都不能一邊賺取中國紅利、一邊與「台獨」勢力勾連，做「兩面人」。

她說，國台辦嘴上說尊重自由，卻用政治標籤批評一個人出席公開活動，這樣的態度，也讓看見民主與獨裁體制的差別。

她說，在台灣，人民有權支持自己認同的人，也有權參加公開活動、表達自己的看法，意見不同，可以討論；不該因為一個人去了哪裡，就要求表態、貼上標籤，甚至承受政治壓力。

許淑華說，蔡康永是一位才華洋溢的作家，總是帶著好奇心自由探索世界，也細細感受台灣生活的點滴；有權決定自己要去哪裡、聽見什麼、分享什麼。民主的可貴，就是願意聽見不同聲音，也讓每個人都能自由表達。

她強調，每一個台灣人都有表達自己想法的權利，「當然，康永哥也是一樣。」

國台辦 蔡康永 許淑華

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