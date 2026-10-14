賈永婕穿著遭噹 陳智菡貼圖反酸：賴惠員的國會殿堂標準？

台北101董事長賈永婕今赴立法院財委會備詢，被民進黨籍召委賴惠員提醒，穿著應純樸，國會殿堂有一定標準。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡稍早在臉書貼出民進黨立委身穿台北市長參選人沈伯洋的競選衣服指出，對比賈永婕，誰比較符合賴惠員口中的「國會殿堂標準」？

陳智菡表示，立法院財政委員會今天邀請財政部長及所屬公股事業董總列席業務報告，賈永婕上台備詢時，被賴惠員批評服裝。賴惠員說，「建議穿得跟我們一樣純樸，國會殿堂有一定的標準」；賈永婕則回應「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖」；賴惠員追問「要繼續辯嗎？」賈永婕回應，「我沒有辯，我絕對尊重國會殿堂。」

陳智菡貼上日前民進黨立委身穿沈伯洋的競選衣服照片指出，對比賈永婕，純樸的民進黨立委，請問誰比較符合賴惠員口中的「國會殿堂標準」？