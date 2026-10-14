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國民年金調幅立院委員會無共識 待朝野協商
立法院衛環委員會今天排審攸關國民年金調整的「國民年金法」部分條文修正草案。幾經討論，朝野立委僅對年金每2年檢討一次的條文有共識，至於金額上調為5000元或8000元仍意見分歧。最終此案完成委員會審查，相關條文皆保留送黨團協商。
行政院提出「國民年金法」修法版本，將老年年金、遺屬年金及原民給付上調為每月5000元、身心障礙年金上調為每月6715元。
立法院社會福利及衛生環境委員會3月19日、7月22日接連排審此案，當時個別立委與黨團提案額度不同，無法取得共識，上午再次排案審查。
攸關給付額度的第54之1條，行政院版本將老年年金自3500元調高至5000元，身心障礙年金自4700元調至6715元。不過國民黨、民進黨、民眾黨立委或黨團分別提出不同版本，老年基本保證年金上調至6000元至8000元不等、身心障礙基本保證年金上調至8000元至1萬2000元不等。
對此，衛生福利部次長呂建德會後說，行政院所訂調幅，是與老農津貼等6大社福津貼一致，約調23.5%。理解立委想為民眾爭取福利，但若單獨調整國民年金調幅，恐會有公平性問題。
此外，現行條文對年金金額訂有4年調整機制，行政院版本修正為每2年檢討一次，且於消費者物價指數較前次調整成長率達3%時，應即時公告調整。
國民黨立委涂權吉、廖偉翔對此表示認同，強調近年因俄烏戰爭等國際局勢變化造成通膨嚴重，加上經濟發展應該全民共享，因此希望縮短檢討年限，並調增保障金額，落實弱勢照顧。民眾黨立委邱慧洳說，不應只是每2年檢討，而是每2年調整。
最終會議主席國民黨立委陳菁徽裁示，「國民年金法」部分條文修正草案審查完竣，保留條文送黨團協商。
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