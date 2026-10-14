快訊

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被綠委噹

聽新聞
0:00 / 0:00

老農津貼協商無共識 在野喊1.5萬農業部憂社福會排擠

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽（右）與民進黨籍衛環召委王正旭（左）下午一起主持立法院朝野黨團協商「老年農民福利津貼暫行條例草案」。記者蘇健忠／攝影
國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽（右）與民進黨籍衛環召委王正旭（左）下午一起主持立法院朝野黨團協商「老年農民福利津貼暫行條例草案」。記者蘇健忠／攝影

老農津貼將迎來調漲，行政院提出調高至1萬元的修法版本，國民黨與民眾黨則主張提高至1.5萬元。立法院今針對「老年農民福利津貼暫行條例」第二條、第四條及第七條條文修正草案進行朝野黨團協商，除金額無法達成共識，保留至院會處理外，其餘條文依行政院版本通過。

此次協商共討論國民黨團、民眾黨團、行政院及民進黨立委王美惠提出的四個版本，調整金額分別為每月1萬5000元、1萬元及1萬2000元。由於各版本金額無法達成共識，農業部次長胡忠一建議將金額留待院會處理。

至於第二條將主管機關名稱由「農業委員會」修正為「農業部」，因各版本內容一致，照案通過；第七條將修正條文施行日期由行政院定之，以及民眾黨團提出的物價指數調整、緊急變動機制等規定，則依行政院版本通過。

民眾黨立委邱慧洳指出，考慮每四年調整一次時間較漫長，恐難以因應每年物價波動。因此民眾黨團主張，除每四年定期調整外，調整後屆滿二年應每年檢討；並增訂「如遇劇烈經濟變動之特殊情勢」，主管機關也應及時調整。此外，民眾黨版將調整基準改為「高齡家庭消費者物價指數」，考量高齡者消費真實狀況。

邱慧洳表示，民眾黨版也修正排富門檻，包括：所得門檻調整為60萬元、土地房屋價值門檻調整為1025萬元，並取消居住房屋的扣除額上限。

衛環委員會召委、國民黨立委陳菁徽表示，總預算上升幅度創史上新高，政府有責任照顧老農。第四條是此次修法重點，近年來物價不斷攀升，但老農津貼卻還是兩年前的金額，這樣的錢真的不夠。認同四年調整一次改為二年，但超商中的商品可能是一年調整一次或兩次，老農無法跟上物價上升。

農業部長陳駿季表示，此次不只針對額度，也針對週期、排富條件進行調整。未來農民退休保障將採取堆疊式制度，除老農津貼外，農民退休儲金也有政府提撥機制，因此農民福利不能只看單一制度，而應從整體保障系統評估。

陳駿季指出，農業部預算雖有成長，但從整體預算結構來看，依法編列的義務支出已超過900億元。若老農津貼提高至每月1萬5000元，恐排擠農業基礎建設經費，或影響其他農民補助。他表示，政府調整各項社會福利時，應考量整體財政負擔，行政院提出的1萬元版本，是以約23％的調幅作為基準。

農業部次長胡忠一則表示，行政院提出每月1萬元版本時，已將消費者物價指數（CPI）及八大社福團體津貼調整機制納入考量。因為全台共51萬3千人在領，如果調整至1萬元，每年增加60億元；若調整至1萬2000元，每年增加120億元，另八大社福團體津貼也要一併調整。若提升至1萬5000元，每年將增加320億元，是很大一筆數字，因此希望採較科學的方式做合理調整，否則國家財政在建設、教育上的經費都會受到影響。

老農津貼 農業部 在野

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民年金調漲無共識！政院擬升至5000元、立委喊要8000元 送黨團協商

「國民年金法」修法通過初審 調至5,000元等條文待黨團協商

普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

軍警待遇修法 不見政院版 在野批詐騙

相關新聞

【重磅快評】投資美國阿拉斯加LNG計畫 台灣又當冤大頭？

果然，川普說的都是真的。

民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

民眾黨立法院黨團今天表示，數位發展部去年執行「城鄉建模與數位雙生計畫」，數位產業署為此耗資2000萬元，然而最後只花600萬元就完成，其餘1100萬元都用在人事費用，而且場地布置費、餐費都超出合理範圍，也讓外界只看到數發部用外包、撒幣養自己人。

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被立委噹

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題被民進黨籍的召集委員賴惠員「指教」，提醒她下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸 」，儘管賈永婕表示「我覺得我穿得是跟你們一樣的」，但旋即遭賴惠員以一句「要繼續再辯嗎？」回應。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

昔選市長指「台北為松機犧牲太大」被翻出 顧立雄：我現在是國防部長

立院外交國防委員會今天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。