老農津貼協商無共識 在野喊1.5萬農業部憂社福會排擠

老農津貼將迎來調漲，行政院提出調高至1萬元的修法版本，國民黨與民眾黨則主張提高至1.5萬元。立法院今針對「老年農民福利津貼暫行條例」第二條、第四條及第七條條文修正草案進行朝野黨團協商，除金額無法達成共識，保留至院會處理外，其餘條文依行政院版本通過。

此次協商共討論國民黨團、民眾黨團、行政院及民進黨立委王美惠提出的四個版本，調整金額分別為每月1萬5000元、1萬元及1萬2000元。由於各版本金額無法達成共識，農業部次長胡忠一建議將金額留待院會處理。

至於第二條將主管機關名稱由「農業委員會」修正為「農業部」，因各版本內容一致，照案通過；第七條將修正條文施行日期由行政院定之，以及民眾黨團提出的物價指數調整、緊急變動機制等規定，則依行政院版本通過。

民眾黨立委邱慧洳指出，考慮每四年調整一次時間較漫長，恐難以因應每年物價波動。因此民眾黨團主張，除每四年定期調整外，調整後屆滿二年應每年檢討；並增訂「如遇劇烈經濟變動之特殊情勢」，主管機關也應及時調整。此外，民眾黨版將調整基準改為「高齡家庭消費者物價指數」，考量高齡者消費真實狀況。

邱慧洳表示，民眾黨版也修正排富門檻，包括：所得門檻調整為60萬元、土地房屋價值門檻調整為1025萬元，並取消居住房屋的扣除額上限。

衛環委員會召委、國民黨立委陳菁徽表示，總預算上升幅度創史上新高，政府有責任照顧老農。第四條是此次修法重點，近年來物價不斷攀升，但老農津貼卻還是兩年前的金額，這樣的錢真的不夠。認同四年調整一次改為二年，但超商中的商品可能是一年調整一次或兩次，老農無法跟上物價上升。

農業部長陳駿季表示，此次不只針對額度，也針對週期、排富條件進行調整。未來農民退休保障將採取堆疊式制度，除老農津貼外，農民退休儲金也有政府提撥機制，因此農民福利不能只看單一制度，而應從整體保障系統評估。

陳駿季指出，農業部預算雖有成長，但從整體預算結構來看，依法編列的義務支出已超過900億元。若老農津貼提高至每月1萬5000元，恐排擠農業基礎建設經費，或影響其他農民補助。他表示，政府調整各項社會福利時，應考量整體財政負擔，行政院提出的1萬元版本，是以約23％的調幅作為基準。

農業部次長胡忠一則表示，行政院提出每月1萬元版本時，已將消費者物價指數（CPI）及八大社福團體津貼調整機制納入考量。因為全台共51萬3千人在領，如果調整至1萬元，每年增加60億元；若調整至1萬2000元，每年增加120億元，另八大社福團體津貼也要一併調整。若提升至1萬5000元，每年將增加320億元，是很大一筆數字，因此希望採較科學的方式做合理調整，否則國家財政在建設、教育上的經費都會受到影響。