贊成松機遷移？趙少康拋改建並保留部分量能 沈伯洋認同：可以討論

民進黨台北市長參選人沈伯洋14日再上資深媒體人趙少康的節目專訪，其中提到台北市長蔣萬安近日提出的遷移松機政策，趙以前政委張景森呼籲民進黨不應為了選舉背棄30多年主張，詢問沈贊不贊成，沈表示這是需要討論及看配套方案。趙拋出仍可改建並保留部分量能作緊急使用，沈也認同，但也酸蔣提出的人應要講清楚配套方案。

沈伯洋表示，每一個年度提出松山機場遷建有點不太一樣，過去松機或桃機吞吐量沒那麼大要突破條件較少，牽涉軍用、救災、醫療後送、離島等需求，他認為最難解決就是醫療及救災問題都不好解決，蔣萬安當初提出用桃園機場第三跑道作為松機替代，但其實當初設立第三跑道是為紓解第一、二航廈人潮，且起降機型也會因機場不太一樣。

沈伯洋直言，若真的要做國防或醫療後送能不能讓範圍較小，離島可能就用補貼方式來協助，盼救災、迫降也是問題，還是需要討論。趙少康詢問沈是否支持還不支持，沈強調仍需看替代方案。

趙少康說，目前救災後送需求應該不用太大，若未來未必要全面改建，「例如共300公頃，拿200公頃出來改建，保留100公頃緊急使用。」沈伯洋認同表示可以討論，提出來的人應該要講出配套。

而面對近日砍樹問題，市府今開記者會，沈伯洋說，中研院有研究員做衛星比對圖，還有人用現有樹籍資料比對，對大原因就是沒有「信任」，議會完全要不到相關資料，若砍樹公開透明，有開會讓居民討論，沒有SOP，他提出微森林政策除了擬相關條例，也會參考國外納入保險評估機制，更容易去說服民眾，並設定目標，民眾就不會有「不信任感」，市府到現在才願意說明。