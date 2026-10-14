民團指社會救助法修法延宕 籲政院版本儘速送立院

台灣勞工陣線等民團與多位立委今天在立法院指出，民間版社會救助法修正草案早已提出多年，行政院也多次宣示將社會救助法列為優先法案，但卻一拖再拖，呼籲行政院儘速提出草案版本，讓立法院實質審查。

台灣勞工陣線、台北市康復之友協會等民團召開「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，邀請民進黨立委范雲、林月琴、王正旭，以及民眾黨立委邱慧洳出席。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，社會救助法修法聯盟早在1281天前，就將民間版社會救助法修正草案送入立法院，至今已經延宕3年，期間民間團體持續與衛福部及立法院溝通。如今行政院又再次宣示將社會救助法列為立法院第6會期的優先法案，但行政院版本卻一拖再拖。

民進黨立委范雲指出，社會救助法攸關台灣社會最脆弱一群人的基本生存權利，但現行制度彷彿寧可漏掉100個真正需要救助的人，也不願讓1個「不夠窮」的人獲得補助，期待這會期能等到行政院版本送入立法院，立委都已經準備好了。

台北市康復之友協會興隆會所專員林建宇表示，低收入戶資格連動的，不只是一筆生活補助，還包括身障、醫療、居住等不同支持，若他們工作所增加的薪水，抵不過失去的福利，那麼荒謬的結果就會出現，「一個人努力工作了，全家反而更窮」，這不是福利依賴，是制度失靈。

民眾黨立委邱慧洳表示，現行社會救助法設置重重門檻，讓人無法取得低收入戶或中低收入資格，包括「人籍合一」，在身分高度綁定的規範下，弱勢租屋族將被排除在社會救助法之外。「虛擬收入」，使得他們無法取得低收入戶或中低收入資格。「家戶合計」，無疑是把國家要照顧人民的義務，轉嫁給實質上已破碎的家庭。民眾黨已經提出修法版本，期待行政院儘速送出草案，立法院儘速實質審查。

民進黨立委林月琴呼籲行政院應儘速送出版本，讓修法從行政部門內部協調，進入國會公開審議。只有進入立法院，民間、地方政府、行政部門與各黨立委才能將資格認定、地方財政與服務量能攤開討論。