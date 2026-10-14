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卓榮泰感謝公務員穩定政策推動 期勉導入AI主動服務

中央社／ 台北14日電

行政院長卓榮泰今天表示，台灣能從農業時期一路到現在的高科技時代，除了民眾、產業努力外，也要感謝讓政策穩定推動的公務人員與公務體系，也期勉公部門未來持續導入AI，讓民眾在資料治理等面向能獲得政府主動式服務。

卓榮泰今天在行政院人事總處人事長蘇俊榮、行政院發言人李慧芝等人陪同下，出席人事總處舉辦的「115年國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期聯合結訓典禮」致詞，並頒發結業證書。

台灣位處AI時代關鍵地位，卓榮泰表示，台灣經濟發展從農業、輕工業到現在高科技時代，半導體風起雲湧，正在這最高的浪頭之中，也期盼持續迎接、創造一個再一個的高峰，讓Made in Taiwan變成一個金字招牌。

他說，台灣能迎接此刻，除民眾努力、產業合作，形成完整供應鏈外，還有一批隱形英雄，也就是讓政府政策能穩定推動的公務人員與公務體系。

卓榮泰表示，台灣陸續已推動科學園區、淡江大橋、桃園第三航廈、離岸風電等重大建設，未來為讓民眾感受到高科技真的就在生活之中，公部門應持續透過導入AI，使民眾在資料治理等面向能獲得政府主動式服務，另外運動幣、健康幣、文化幣等使用方式也期盼能更簡化，同時須解決數位落差。

115年國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期共遴選33位來自中央及地方機關、具備發展潛力的高階文官共同參訓，人事總處指出，此次研習以「智慧驅動轉型—建構永續台灣」為核心主題，聚焦AI創新運用、淨零永續及社會韌性3大議題，規劃系統化的國內外研習課程。

國內研習方面，此次課程安排高階文官深入永聯物流、為升電裝公司、聯電循環經濟資源創生中心、台達電子淨零實驗室、智慧機械科技中心、經濟部傳統產業創新加值中心及海洋科技產業創新專區等第一線場域，也與機構負責人等深度對談；另赴波蘭、德國、奧地利進行產官學研的參訪及交流，了解當地如何在AI、淨零轉型及社會韌性領域實現永續發展。

卓榮泰 公務員 李慧芝

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