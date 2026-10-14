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賴總統出席能源週 參觀新型風機與無人機巡檢技術

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天出席台灣國際智慧能源週活動，並參觀經濟部展位，了解新型垂直軸風力發電機及無人載具巡檢技術等研發成果。賴總統特別詢問新型風機運作及發電效益，研發團隊表示，新型風機成本較傳統浮式風機便宜約50%，未來盼與國外廠商合作，開發適合台灣海域及風況的新式風機。

賴總統上午出席「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源週」活動，他參觀經濟部展位時，財團法人金屬工業研究發展中心處長陳維德向總統介紹，由經濟部與業界共同研發推動的「新型垂直軸風力發電機」，以及運用無人載具技術開發的「巡檢型無人機」、「多功能無人水面載具」等研發成果。

賴總統聆聽新型垂直軸風力發電機介紹時，特別詢問風機如何運作及發電效益。

陳維德說明，這款風機有兩項不同於一般風機的特點，首先，不像一般風機是直立的，風機會隨著風力強度調整傾斜角度，以取得最大的截風面積；其次，成本比傳統浮式風機便宜約50%，且結構相當簡單，具有低成本、輕量化及高設置密度的應用潛力。

陳維德表示，這款發電機目前尚未實際運用，經濟部目標是未來與國外廠商合作，開發適合台灣海域與風況條件的新式風機。

賴總統日前在氣候變遷對策委員會中提及，2025年台灣離岸風電發電量已突破100億度，未來也會持續推動離岸風電穩健發展。

此外，陳維德表示，經濟部也運用無人載具技術，發展用於風場葉片巡檢的無人機及無人船；若成功開發，未來離岸風場巡檢就能涵蓋空中、水上、水面及水下作業。

陳維德指出，相關技術一方面希望解決人力不足問題，另一方面則結合人工智慧（AI）、無人機及感測器等科技，協助判讀巡檢資訊，降低成本並提高效率。

能源 無人機 賴總統

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