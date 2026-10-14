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穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被立委噹

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台北101董事長賈永婕今赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。記者蘇健忠／攝影
台北101董事長賈永婕今赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。記者蘇健忠／攝影

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題被民進黨籍的召集委員賴惠員「指教」，提醒她下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸 」，儘管賈永婕表示「我覺得我穿得是跟你們一樣的」，但旋即遭賴惠員以一句「要繼續再辯嗎？」回應。

立法院財委會今天邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)業務報告，泛公股金融機構轉投資的101董事長賈永婕也依規定列席。對於服裝被立委指教，賈永婕會後受訪表示，沒有委屈，但有點錯愕。

賈永婕今天穿著一席黑色連身短裙，外面披著白色外衣。在立委邱志偉質詢過後，主席賴惠員對著將離還被備詢台的賈永婕說，雖然101代表的是流行和時尚，但下次列席請穿的和我們一樣的純樸，此話一出引發現場列席人員的笑聲。

賈永婕立即回應，「我現在和你們穿的一樣耶，是長袖」。但賴惠員板著臉邊搖頭邊說，「我覺得在國會殿堂，還是要有一定的標準。」賈永婕則說，「我覺得我穿得是跟你們一樣的。」

賴惠員不悅的說，「要繼續再辯嗎？」賈永婕才回覆，「我沒有繼續辯，我只是覺得委員，我非常尊重這是國會殿堂，但我我也絕對是...」。而賴惠員不讓賈永婕把話說完，就說「我們請楊瓊瓔委員質詢」，結束兩人的對話。

隨後上台質詢的立委洪孟楷則幫賈永婕講話，他表示，立法院是民意最高殿堂，人民最大，前總統蔡英文說沒有人需要為自己的言論負責道歉，他也覺得沒有人需要為自己的服裝道歉，他不認同立委針對任何一個人備詢的服裝，但這是個別委員的權利。

立法院財委會召委賴惠員（中）今天在主席台上，提醒台北101董事長賈永婕的穿著不夠樸素。圖／截自立法院直播畫面
立法院財委會召委賴惠員（中）今天在主席台上，提醒台北101董事長賈永婕的穿著不夠樸素。圖／截自立法院直播畫面

賈永婕 台北101 董事長 立法院

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