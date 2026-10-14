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影／AI帶動用電需求 賴清德總統：擴大綠能、儲能建設穩定供電
「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」上午在南港展覽館舉行，賴清德總統致詞時表示，面對AI發展帶來的用電需求，以及日益嚴峻的氣候挑戰，政府積極提升能源韌性。目前台灣再生能源裝置容量，已經從2016年的4.7個GW，成長到25個GW，增幅超過4倍；離岸風電累積總裝置容量穩居全球第五。未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能以及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全以及淨零轉型。
賴總統表示，面對極端氣候以及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策；減碳能力關係到未來的訂單，更直接影響台灣產業的國際競爭力；政府的責任是訂定明確的轉型方向，並提供企業轉型所需的支持。
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