盧秀燕痛批有人阻撓「崇德殯儀館」改建 被影射市議員陳俞融回應了

台中市使用逾57年的「崇德殯儀館」今動工改建，市長盧秀燕主持動工典禮致詞時，以未指名方式痛批「有人介入、有人阻撓」甚至「為了政治因素而杯葛」疑被影射的民進黨市議員陳俞融則簡短回應表示，她支持殯儀館改建，樂見其成，但提醒市府要注意工程期間交通問題。

盧秀燕曾是北區、北屯區選出的6屆立委，她任內順利解決北區3大棘手的建設痛點，除了崇德殯儀館，還有台中肉品市場取消，化身為公園、社會住宅以及藝文場館，以及破爛多年的中央市場也將改建成公園、社會住宅和商場。

盧秀燕今致詞時情緒激動地表示，阻撓的人，不想讓她做事，「甘願讓自己故鄉北區建設放著去爛、甘願台中市沒改革也要阻撓」、「有阻撓的人今天不敢來」因為一路上寧願看著北區不進步、寧願看著北區不改革也想辦法阻撓。

「可是我當市長，我是北區人出身，我一定要改建」她話鋒一轉，尤其要感謝這個選區的市議員陳文政、陳政顯特別「護航」，他們鼓勵「秀燕姊拿出魄力、全力改建，我們全力幫忙」不要為少數阻撓的聲音影響，「為反對而反對」。

市議員陳俞融說，她今早有到場參加典禮，也在議會支持殯儀館改建，樂見其成。但提醒市府要注意工程期間交通問題，期待透過更新設施，讓北區的殯葬服務更完善、使用更便利，周邊交通更順暢。