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72團體推兒少10大承諾 邀三黨立委轉達全國縣市長參選人回應

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨籍衛環召委王正旭（左四起）、民眾黨籍立委劉書彬、立委范雲、國教盟理事長王瀚陽、台灣心理健康聯盟召集人張珏、國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽等人上午一起出席「72團體推兒少十大承諾 邀三黨立委接力轉達」記者會。記者蘇健忠／攝影
民進黨籍衛環召委王正旭（左四起）、民眾黨籍立委劉書彬、立委范雲、國教盟理事長王瀚陽、台灣心理健康聯盟召集人張珏、國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽等人上午一起出席「72團體推兒少十大承諾 邀三黨立委接力轉達」記者會。記者蘇健忠／攝影

國教盟理事長王瀚陽、台灣心理健康聯盟召集人張珏、國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽、民進黨籍衛環召委王正旭、立委范雲、民眾黨籍立委劉書彬上午一起出席「72團體推兒少十大承諾 邀三黨立委接力轉達」記者會。國教盟聯合72個民間團體共同發起《兒少十大承諾書》、《心理健康城市六項承諾書》，邀請全國22縣市長參選人逐項回應，期盼讓兒少、家庭與心理健康成為未來四年城市治理的重要方向。

國教盟理事長王瀚陽表示，少子化不只看出生數，更要看城市如何對待孩子與家庭，對家長而言，真正重要的不是選舉時有多少補助承諾，而是老師能不能穩定、孩子學不會有沒有人幫、放學後有沒有安心的照顧，遇到困難時，這個城市能不能接得住。王瀚陽強調，育兒不應只被視為家庭的個別責任，而是涉及教育、社政、衛政及公共服務的城市治理課題。這次兒少十大承諾，從穩定師資、學習扶助、課後照顧，到特殊需求支持、校園安全、學校午餐與兒少保護，都是地方政府可以依自身條件逐步推動、讓家庭實際感受到改變的政策。

台灣心理健康聯盟召集人張珏指出，心理健康城市不是只有兒童、青少年或育兒家庭的議題，而是涵蓋全年齡市民的共同需求。從兒少的成長、成年人的工作與家庭壓力，到長者的社會參與與生活支持，都與城市政策密切相關。她強調，心理健康治理不能只在下游提供治療與危機救助，更要從中游的預防與心理韌性培養，走向上游改善貧窮、歧視與社會不平等，讓城市不只是適合養育孩子，更是讓每個年齡、每種生活處境的人都能安入、生活、健康而有尊嚴地成長與老去。

國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽（中）、國教盟理事長王瀚陽（左）、台灣心理健康聯盟召集人張珏（右）上午一起出席「72團體推兒少十大承諾 邀三黨立委接力轉達」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨籍立委暨衛環召委陳菁徽（中）、國教盟理事長王瀚陽（左）、台灣心理健康聯盟召集人張珏（右）上午一起出席「72團體推兒少十大承諾 邀三黨立委接力轉達」記者會。記者蘇健忠／攝影

兒少 立委 劉書彬

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