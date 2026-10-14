外交部軟體採購疑涉中國技術 馬文君質疑：與13件公文外流有無關聯？

外交部連續3年採購疑涉中國技術的資安軟體，標案金額逾2000萬元，並安裝於多處外館電腦。立委馬文君質疑，是否與2024年至2025年間13件公文外流事件有關，要求外交部說明採購、驗收把關機制，釐清真相。

馬文君指出，依據媒體報導，安和科技涉嫌將與中國廠商合作開發的IP-guard資安防洩漏系統，透過其他公司修改介面，重新包裝成台灣原創軟體，連續3年取得外交部標案。外交部長林佳龍天天喊著「資安即國安」，卻連外館軟體來源都沒把關，採購及驗收究竟查了什麼？

馬文君表示，貼牌及來源標示疑慮並非首次發生，國防部到外交部接連出現類似問題。賴政府一再推動「非紅供應鏈」，政府採購卻連軟體來源都把關不住，政策要求與實際執行是否存在落差，值得檢視。

外交部表示，去年12月已發現部分檔案帶有中國大陸公司簽章，但不涉及機敏資訊，近一年也沒有異常連線。馬文君質疑，採購案橫跨2023年至2025年，外交部為何只交代近一年情況？哪些外館安裝相關軟體、軟體能存取哪些資料，以及停用、替換進度，都應完整說明，不能只以「沒有異常」交代。

馬文君指出，監察院今年6月調查發現，2024年至2025年間有13件外交部及相關機關公文外流，內容包括機密文件及外交電報。外交部起初排除遭駭可能，直到調查局提示異常登入情形，重新清查後才發現駭客入侵跡象。

她質疑，軟體採購案與公文外流案時間重疊，是否涉及相同館處、電腦設備或資料存取管道，應交叉比對、徹底追查。她也追問，先前曾排除遭駭可能，後來卻查出入侵跡象，這次外交部宣稱「沒有異常」，判斷依據究竟為何？

馬文君要求外交部說明軟體來源查核、採購審查及驗收過程，釐清相關人員責任，並交代外館軟體停用、替換進度及調查結果。兩案是否存在關聯，也需進一步調查。