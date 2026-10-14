沈伯洋談科技廊帶「要廊什麼帶？」 侯漢廷：草包中的草包？

台北市長蔣萬安日前拋出松機遷建，要打造AI園區、形成科技廊帶。民進黨市長參選人沈伯洋昨在台北大學論壇談及科技廊帶，稱內科、南軟、松機和北士科「到底要串什麼」、「科技廊帶是要廊什麼帶？」、「幾個公司要開會坐捷運或視訊也OK」。新黨北市議員侯漢廷今說，沈伯洋難道是草包中的草包？為反對而反對。

侯漢廷上午在臉書指出，沈伯洋不認同蔣萬安台北市AI科技廊帶，稱「視訊開會就好」、「商圈才需要土地」，稱內科、南軟和北士科「到底要串什麼」、「科技廊帶是要廊什麼帶？」證明沈伯洋對台北市發展一無所知。

侯漢廷表示，串連「大內湖科技園區」、「南港軟體園區」，及的「北投士林科技園區」，打造「台北科技走廊」的概念並非蔣萬安上任所提，是郝龍斌2011年開始打造、歷經柯文哲時代，一路至今，且是搭配淡海科技園區、八里台北港的產業專區連成一氣。

他說，台北的科技廊帶，是市府十多年發展基調，沈伯洋竟然天真以為是蔣萬安近期提出，真的是對台北市政無知透頂。民進黨議員沒有告訴你嗎？吳思瑤沒有告訴你嗎？

侯漢廷表示，離譜的是，沈伯洋對「產業廊帶」竟然理解成「公司之間開會要不要見面」？照這個邏輯，輝達何必來北士科設總部？Google、微軟何必設辦公室？大家在家開Zoom就好。科技園區的功能包括人才交流、研發合作、企業總部、創投資金、公共設施與供應鏈聚集。視訊取代部分會議，取代不了整個產業生態系。

侯漢廷提到，沈伯洋說「商圈才需要土地串聯。」新竹科學園區、南部科學園區、中部科學園區，哪個是商圈？科技產業同樣需要產業用地、交通路網、電力設施、研發空間與人才聚落。

他說，沈伯洋以為科技廊帶，就像三創生活園區如何把人潮導去光華商場。科技廊帶串聯的是企業總部、研發機構、上下游供應鏈、創投資金、科技人才與交通建設。人家在談產業鏈，他在談購物動線。

侯漢廷提到，前總統蔡英文2022年3月11日主張串聯台南沙崙、南科、高雄橋頭科學園區，打造「南台灣科技產業走廊」，帶動產業發展與就業。賴清德總統2025年1月3日推動「大南方新矽谷」，以沙崙為核心，串聯嘉義、台南、高雄、屏東的科技廊帶，發展AI研發、系統整合及產業應用。沈伯洋怎麼沒出來批評「是要廊什麼帶？」

他直言，蔡英文、賴清德、柯文哲都要科技廊帶，沈伯洋沒意見，蔣萬安接續談科技廊帶，沈伯洋就叫大家開視訊？這是為反對而反對，順便透露自己的無知。