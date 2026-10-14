民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

民眾黨立法院黨團今天表示，數位發展部去年執行「城鄉建模與數位雙生計畫」，數位產業署為此耗資2000萬元，然而最後只花600萬元就完成，其餘1100萬元都用在人事費用，而且場地布置費、餐費都超出合理範圍，也讓外界只看到數發部用外包、撒幣養自己人。

民眾黨立法院黨團上午舉行「你的納稅錢就是這樣花掉的，來看2000萬的數位女王頭」記者會，民眾黨團主任陳智菡表示，數發部先前花費2000萬元，外包野柳女王頭數位建模，最後效益卻是低得驚人，民眾黨團要求提供效益報告，對方卻只提供一張A4紙張。

陳智菡指出，數發部去年提出「促進數位創新動能轉型升級計畫」，該預算項下有33項子計畫，其中一項就是「城鄉建模與數位雙生計畫」，然而大多與其他部會計畫高度重疊，跨黨派立委都認為這項計畫過於浮濫，最後將整筆預算減列20億元、凍結10億元。

陳智菡說明，城鄉建模與數位雙生計畫為期4年，數發部在114年度編列1.2億元，接下來再分為3年編列16.8億元，原本計畫要對台南鹿耳門、野柳地質公園等地建立虛擬場景，然而並未具體說明計畫內容、預估經濟效益、具體期程及產值等，甚至還想要對百貨公司數位建模。

陳智菡說，根據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9條規定，部會計畫預算經過刪減，必須重新調整執行方式，數發部原訂在115年度編列4.5億元執行「數位建模雙生計畫」，其中委辦費就高達3億元。

陳智菡表示，面對民眾黨團要求提供「2000萬元數位女王頭」相關報告，數發部僅回覆「應用於一個民間英語雜誌App及一個類3D遊戲」，並且宣稱能讓使用者虛擬體驗野柳地質公園人文風情，然而該數位女王頭畫面非常粗糙，而且也沒有任何VR技術，請問要如何沈浸式體驗？

陳智菡也說，面對民眾黨團詢問有無回收授權金，數發部的答案竟然是沒有，政府出資2000萬元零回收，至於數發部宣稱「數位女王頭有2000萬經濟效益」，其實只是將相關座談、年度資訊月及夜訪女王頭活動35萬人流灌水進去，難道所有資訊月參觀人潮都是去看數位女王頭？

民眾黨團總召陳清龍表示，數產署總共舉行一場研究報告、11場產業研究分享及協作溝通、1個概念性實證與3項規範標準或政策研析，擺明就是為了消化預算、為花錢而花錢，甚至把開會擺拍也算進研究分享會次數，而高達2000萬元的執行計劃，其中有1126萬元花在人事費，「根本是在養自己人，才會丟出數位女王頭來交差。」

陳清龍質疑，數發部所謂的研究分享會，單場布置費就高達2萬元，而且餐費每人1天1000元，日本、南韓等國也有大型3D建模計畫，大多都是政府邀集民間共同出資打造，反觀台灣全數都由政府部門埋單，做出來的成果卻是慘不忍睹，民眾黨團將會嚴審明年度相關預算。

陳清龍說，數發部預算從50億元成長至120億元，數產署預算也從22億元成長至65億元，然而這些預算都用在「外包、撒幣、養自己人」，如果數發部長林宜敬認為在野黨誤會，那就麻煩提供2000萬元數位女王頭的完整報告，國人才得以了解所謂的數位建模效益。