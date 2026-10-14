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「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」蔣市府駁砍樹：與認知作戰直球對決

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站
北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站

北市府砍樹謠言不斷，蔣市府團隊局處首長今親上火線闢謠，研考會主委殷瑋直指「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，與認知作戰直球對決；2023年至今年9月，市府已種4萬2250棵樹，未來到2030年加起來，會有八萬多棵樹，綠化規模是八座大安森林公園

副市長張溫德今與工務局、交通局、捷運局、研考會等局處首長，辦「樹木闢謠」記者會，並公布「小樹保衛站」市府同仁自行設計網站，民眾可在地圖上點開各地區「小樹」圖示，就會顯示曾在社群上被討論的樹，異動情形或澄清謠言，例如，北藝大後門外為私人樹木，北市府未移除或修剪。

公園處也指出，2024年康芮颱風造成行道樹大量倒伏，因此加強普查健檢，發現北市有很多腐朽及褐根病樹，會有重大公安危害，因此這兩年移除較往年多，但一定會完備所有程序。

殷瑋說，網路上有人說市府砍掉一棵大樹，在基隆路跟光復南路口，結果地板上「還畫一棵還給你」，很多人在社群信以為真，累積起來許多謠言是市府一直不斷不當伐木，事實是該棵樹仍然在原地沒有任何變化，在地板上有畫 不等於被砍掉，

「造謠一張嘴 闢謠跑斷腿」殷瑋說，合理的監督市府一定是公開透明面對，呼籲造謠者停止，也會努力跟認知作戰直球對決。

殷瑋說，除了澄清言論，到2030年加起來會種植八萬多顆喬木，不但多，且綠化規模大概是八座大安森林公園，松山機場遷移後，其中也包括一百多公頃綠地，綠化規劃再往上推升，目前步行距離5分鐘計算，北市目前公園及綠地的可及率大約94％。

交通局長謝銘鴻也說，網傳要蓋美倫公園地下停車場因此要砍119顆大樹，但事實是還在設計階段，包括地質鑽探 等都未施工，且樹木會原地保留、現地移植，完工後還會增植樹，完成停車場後，上方還是公園，就像大安森林公園模式。

捷運局長鄭德發也說，網路謠傳松仁路要「砍樹蓋遮陽傘」，所以砍光路樹，但是未來捷運東環段車站站體目的地，現在工程必須交維計畫，完成後會道路復舊跟樹木復植。

張溫德說，市府珍惜每棵樹木，城市綠化是長期工作，一步一腳印不斷累積，也要兼顧公共安全，對於同仁積極態度要肯定，不實謠言要適時說明，讓真相可還原，制度改善也會召集專家學者， 面對風災疾病都能健康安全生長 ，形成台北市永久綠色資產。

北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站
北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站

北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站
北市府上線小樹保衛站，讓市民追蹤每棵被討論的樹。圖／取自市府網站

殷瑋 樹木 大安森林公園 蔣萬安

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