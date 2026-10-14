受刑人陳水扁又出席國慶大會 藍委：要不要也邀「保外醫治代表」？

保外醫治中的前總統陳水扁今年又出席國慶大會觀禮，國民黨立委翁曉玲今在立法院司法及法制委會質詢法務部、矯正署，指扁身體健康，卻屢破壞保外醫治規定，「以後國慶日要不要也邀保外醫治代表出席？」

法務部長鄭銘謙說，扁出席國慶大會是受立法院長之邀；矯正署長林憲銘表示，台中監獄都固定去察看扁的健康狀況，且准予外出是參酌專業醫囑後的評估。

翁曉玲表示，陳水扁每次參與國慶活動她都會提出質詢，陳水扁除了參與國慶活動、簽名會、造勢活動，甚至還想主持電視節目；陳水扁的問題，台灣、全世界都知道，扁保外醫治已經12年，申請延展47次，他處遇是台灣司法的諷刺「有哪一個保外醫治的人那樣誇張、囂張？」

翁曉玲表示，保外醫治是基於人道理由，讓無法在監接受適當治療的受刑人出獄，如健康恢復就應該返監執行，扁因貪汙、洗錢、賣官判刑20年確定，「身體變好有什麼理由不回監？」、「還有臉說司法是公正的嗎？」

翁曉玲說，民進黨政府如果認為陳水扁對國家有功，就幫他辦特赦，翁表示自己有法律潔癖，是非黑白本應分明，扁可以申請金氏世界紀錄，翁並詢問鄭、林「難道不擔心未來會受刑法濫行不追訴的追究嗎？」

翁曉玲指出，扁當初保外就醫時與法務部簽訂的「五不」原則，現在看起來是睜眼說瞎話，如果扁因為職能治療、須社會化的理由一再違反規定，「以後國慶大典上，是不是也要邀請保外醫治受刑人的代表出席觀禮？」

針對翁曉玲對陳水扁的質疑，民進黨立委莊瑞雄表示「阿扁跟我是很好的」，對於扁的問題如涉及法律，執法機關確實要說清楚。