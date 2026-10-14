昔選市長指「台北為松機犧牲太大」被翻出 顧立雄：我現在是國防部長

立院外交國防委員會今天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

羅智強先念了一段文字，「松山機場引發的限建、限高及噪音，是對台北構成非常大的發展阻礙，台北為此犧牲太大。松山機場遷移後，諾大空間可以成為市民最愛的綠色廊帶。」

羅智強問顧立雄，是否知道這段話是誰說的？顧立雄沒有回答。羅智強直接解答：這是2014年顧立雄爭取民進黨的台北市長候選人提名時，所提出的政見。他並補充：顧立雄的政見特別提到，當桃園機場捷運通車，往來台北市區只要30~40分鐘之後，松山機場的存在已無必要。

顧立雄對此表示，松山機場的存在的確造成地區發展的限制，存廢需要總體考量，可以討論。「我現在是國防部長，我會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。」

羅智強說，自己非常敬佩當年提出這種政見的顧立雄先生，「你那時一定也考慮過國防因素」。他表示，自己並不認為機場非要遷建不可，但是這個議題值得討論，而且正是以往民進黨提了多年的主張。