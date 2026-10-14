快訊

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠引天龍八部點蔣身邊3大惡人 蔣萬安：去年大罷免套路又來了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午出席 「市你的舞台!」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安表示，青年創業需要資源，也需要實際經營的機會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午出席 「市你的舞台!」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安表示，青年創業需要資源，也需要實際經營的機會。記者曾學仁／攝影

年底選戰倒數45天，聯電創辦人曹興誠昨天在社群貼文，引用金庸天龍八部，點名蔣萬安身邊有「3大惡人」稱考驗的是台北人的智慧和道德底線。蔣萬安今天也反擊曹興誠，說徐巧芯、王鴻薇、羅智強這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」

蔣萬安今上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」今說，曹興誠點名的三大惡人，在他心中其實非常優秀，而且很有正義感，而且敢於對抗強權。

蔣說，這三位立委更重要的是，經過一次一次民意的洗禮，是選民一票一票選出來進入國會，而且去年也經歷過大罷免，而且也是有選民的選票，讓他們繼續留在國會，結果現在又被曹興誠董事長說是大惡人。

蔣也反擊曹興誠，這跟去年大罷免的時候，說這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」所以市民朋友是不會健忘的，而且不會忘記。

曹興誠 大罷免 天龍八部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭曹興誠點名四大惡人 徐巧芯反酸：承諾捐國防的錢兌現沒？

辯論卡關先隔空交鋒...蔣萬安嗆選戰操作問沈伯洋：是真的想辯論嗎？

上沈玉琳節目被要求賣萌...蔣萬安曝「撒嬌三連拍」臨時起意3動作

立院今松機遷建報告...蔣萬安舉顧立雄過去主張：願和中央坐下來談

相關新聞

民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

民眾黨立法院黨團今天表示，數位發展部去年執行「城鄉建模與數位雙生計畫」，數位產業署為此耗資2000萬元，然而最後只花600萬元就完成，其餘1100萬元都用在人事費用，而且場地布置費、餐費都超出合理範圍，也讓外界只看到數發部用外包、撒幣養自己人。

昔選市長指「台北為松機犧牲太大」被翻出 顧立雄：我現在是國防部長

立院外交國防委員會今天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

曹興誠引天龍八部點蔣身邊3大惡人 蔣萬安：去年大罷免套路又來了

年底選戰倒數45天，聯電創辦人曹興誠昨天在社群貼文，引用金庸天龍八部，點名蔣萬安身邊有「3大惡人」稱考驗的是台北人的智慧和道德底線。蔣萬安今天也反擊曹興誠，說徐巧芯、王鴻薇、羅智強這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭國民黨立委接連質疑立院出席狀況，立委翁曉玲昨批沈未出席程序委員會，立委徐巧芯今又針對沈上廣播、質詢行程開酸。民進黨團反擊，沈伯洋在國會是「資優生」，昨因受傷、身體不適才缺席；這就像「學渣評論第一名」，不要因資優生一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。