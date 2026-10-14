曹興誠引天龍八部點蔣身邊3大惡人 蔣萬安：去年大罷免套路又來了

年底選戰倒數45天，聯電創辦人曹興誠昨天在社群貼文，引用金庸天龍八部，點名蔣萬安身邊有「3大惡人」稱考驗的是台北人的智慧和道德底線。蔣萬安今天也反擊曹興誠，說徐巧芯、王鴻薇、羅智強這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」

蔣萬安今上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」今說，曹興誠點名的三大惡人，在他心中其實非常優秀，而且很有正義感，而且敢於對抗強權。

蔣說，這三位立委更重要的是，經過一次一次民意的洗禮，是選民一票一票選出來進入國會，而且去年也經歷過大罷免，而且也是有選民的選票，讓他們繼續留在國會，結果現在又被曹興誠董事長說是大惡人。

蔣也反擊曹興誠，這跟去年大罷免的時候，說這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」所以市民朋友是不會健忘的，而且不會忘記。