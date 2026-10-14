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陳其邁「畢業禮物」收到手軟 今天又收到麥克風、登山杖

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員白喬茵送登山杖給市長陳其邁，預祝市長爬山愉快、過更健康的生活。記者徐白櫻／攝影
議員白喬茵送登山杖給市長陳其邁，預祝市長爬山愉快、過更健康的生活。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁即將卸任，高市議會最後一次總質詢，不斷收到「畢業禮物」。今早副議長曾俊傑送上這個會期第三支超大麥克風給陳其邁；國民黨議員白喬茵雖然常跟陳其邁針鋒相對，今天也送上登山杖，預祝陳其邁卸任後爬山過健康生活，樂見他日後攀爬「中央山脈」。

副議長曾俊傑今天質詢，針對高雄火車站、果菜市場遷移、中都濕地空間更新及民族社區都更等議題表達關切，質詢結束後，直接拿出一支「超大麥克風」贈送陳其邁，強調這支麥克風比其他議員送的還大支。

議員白喬茵關切人行道改善、智慧燈塔計畫、學童營養午餐等議題。由於陳其邁之前在議會答詢曾透露，卸任後要做的第一件事是去爬「南橫三星」，所以白喬茵贈送一把登山杖給陳其邁當臨別禮物。

白喬茵表示，很多人都說，以後市長會有大支麥克風，不過政治這條路不見得完全掌握在自己手上，自己卻可以決定，要不要過更健康的生活，所以送登山杖預祝市長爬山愉快，「若以後可以爬上中央山脈，會是全體高雄市民所樂見」。

高市議會總質詢期間，不分黨派議員紛送禮物給市長陳其邁。民進黨團先送應援手燈，接著議員鄭光峰、李雅慧送麥克風，黃文益送甘蔗、鄭孟洳送大型紙飛機。國民黨部分，黨團先送柯志恩旅行背包，許采蓁送書籍《我想把歌唱好》，邱于軒接力送多啦A夢玩偶凸顯兒虐議題，宋立彬也贈送超大張「院長名片」。

高市副議長曾俊傑送「超大麥克風」給市長陳其邁，預祝陳其邁未來更上一層樓。記者徐白櫻／攝影
高市副議長曾俊傑送「超大麥克風」給市長陳其邁，預祝陳其邁未來更上一層樓。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 禮物 登山

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