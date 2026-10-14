顧立雄指松機遷建須確保防衛量能 蔣萬安表認同稱時機成熟

台北市長蔣萬安提出規劃遷移松山機場，國防部長顧立雄今天說，須確保防衛量能不受影響。蔣萬安對此表示認同，北市府很願意與中央討論及溝通，相關時機、條件都已成熟。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長顧立雄報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。顧立雄會前受訪表示，遷建問題應考量原有功能如何替代，需審慎評估，若中央政府啟動遷建評估，國防部會提供專業意見，確保防衛量能不受影響。

台北市青年局上午舉辦「市你的舞台」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安會前接受媒體聯訪時對此表示，松機遷移須顧及整體防衛需求，這一點他很認同，他也說過，因應新型態戰略思維及想定，確實可重新評估相關配置，北市府很願意與中央好好地討論溝通。

蔣萬安也說，顧立雄過去曾提出，在桃園機場捷運通車後，就可以考慮松山機場存廢，因此這件事情確實可以好好討論，相關時機、條件也都已成熟。

媒體問及，沈伯洋昨天在臉書發文指香港媒體針對他父親的公司提出指控一事。蔣萬安回應，他沒有特別注意這個訊息，因為他不是當事人，也不清楚事件真實性，可能還是要問沈伯洋本人，由他清楚說明。

此外，近日民調顯示，2022年地方大選時投給無黨籍市長候選人黃珊珊的台北市選民，約有半數這次會轉投沈伯洋。蔣萬安說，市政服務對象涵蓋所有市民朋友，不分年齡、不分政黨，要爭取的對象也一樣，讓每位市民知道這4年施政成果、了解未來施政藍圖，透過此方式，讓所有市民繼續支持、認同。