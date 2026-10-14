快訊

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄指松機遷建須確保防衛量能 蔣萬安表認同稱時機成熟

中央社／ 台北14日電

台北市長蔣萬安提出規劃遷移松山機場，國防部長顧立雄今天說，須確保防衛量能不受影響。蔣萬安對此表示認同，北市府很願意與中央討論及溝通，相關時機、條件都已成熟。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長顧立雄報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。顧立雄會前受訪表示，遷建問題應考量原有功能如何替代，需審慎評估，若中央政府啟動遷建評估，國防部會提供專業意見，確保防衛量能不受影響。

台北市青年局上午舉辦「市你的舞台」12組青創品牌進駐幸安市場開幕活動，蔣萬安會前接受媒體聯訪時對此表示，松機遷移須顧及整體防衛需求，這一點他很認同，他也說過，因應新型態戰略思維及想定，確實可重新評估相關配置，北市府很願意與中央好好地討論溝通。

蔣萬安也說，顧立雄過去曾提出，在桃園機場捷運通車後，就可以考慮松山機場存廢，因此這件事情確實可以好好討論，相關時機、條件也都已成熟。

媒體問及，沈伯洋昨天在臉書發文指香港媒體針對他父親的公司提出指控一事。蔣萬安回應，他沒有特別注意這個訊息，因為他不是當事人，也不清楚事件真實性，可能還是要問沈伯洋本人，由他清楚說明。

此外，近日民調顯示，2022年地方大選時投給無黨籍市長候選人黃珊珊的台北市選民，約有半數這次會轉投沈伯洋。蔣萬安說，市政服務對象涵蓋所有市民朋友，不分年齡、不分政黨，要爭取的對象也一樣，讓每位市民知道這4年施政成果、了解未來施政藍圖，透過此方式，讓所有市民繼續支持、認同。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院今松機遷建報告...蔣萬安舉顧立雄過去主張：願和中央坐下來談

談松機遷建議題 顧立雄：屬國防韌性一環應審慎評估

松機遷建綠轟突襲...蔣萬安：去年輝達曾考慮在松機旁松南營區落腳

松機遷移 國防部：國家防衛韌性與軍事任務應列首要考量

相關新聞

民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

民眾黨立法院黨團今天表示，數位發展部去年執行「城鄉建模與數位雙生計畫」，數位產業署為此耗資2000萬元，然而最後只花600萬元就完成，其餘1100萬元都用在人事費用，而且場地布置費、餐費都超出合理範圍，也讓外界只看到數發部用外包、撒幣養自己人。

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被立委噹

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題被民進黨籍的召集委員賴惠員「指教」，提醒她下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸 」，儘管賈永婕表示「我覺得我穿得是跟你們一樣的」，但旋即遭賴惠員以一句「要繼續再辯嗎？」回應。

昔選市長指「台北為松機犧牲太大」被翻出 顧立雄：我現在是國防部長

立院外交國防委員會今天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

曹興誠引天龍八部點蔣身邊3大惡人 蔣萬安：去年大罷免套路又來了

年底選戰倒數45天，聯電創辦人曹興誠昨天在社群貼文，引用金庸天龍八部，點名蔣萬安身邊有「3大惡人」稱考驗的是台北人的智慧和道德底線。蔣萬安今天也反擊曹興誠，說徐巧芯、王鴻薇、羅智強這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。