國民黨推「普發現金常態化」 經民連批不負責任刻意誤導大眾

立法院新會期國民黨推動普發現金常態化，將《預算法》第81條之1 修正與制定《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》列為優先法案。經民連智庫召集人賴中強表示，照國民黨黨團版《預算法》修正，只要年度稅收實徵數超過預算編列數百分之十五，且年度決算時有歲計賸餘（歲入歲出餘絀），就應辦理普發現金，將「超徵」稅收「還稅於民」。賴中強批評這是不顧國家財政健全與民眾福祉，非常不負責任的主張，而且刻意誤導大眾。

經民連指出人民是根據稅法納稅，不是根據預算書納稅，預算只是推估。政府可以推估明年遺產稅預算數。但是，到底明年誰會死？往生者留下多少遺產？依照遺產稅法計算最後實徵多少遺產稅？這沒有任何人可以精準預知未來！台積電明年會繳多少營所稅，張忠謀會繳多少綜所稅，也沒有人可以絕對估得準。不能說實徵數超過預算數就是超徵，就要還稅於民。經民連也強調，歲入歲出餘絀不等於國庫收支餘絀，有歲計賸餘不等於國家有錢普發現金。因為中央政府的預算可分為年度總預算以及特別預算，政府各項歲入幾乎都編在年度總預算，特別預算的財源不是舉債，就是移用歲計賸餘。相對地，政府年度總決算的歲出部分，僅列入「中央政府年度總預算及追加預算」項目之實支數，並未將「特別預算」之實際支出列入。所以2025 年的中央政府歲計賸餘（歲入歲出餘絀）固為2,436億餘元，但若再加計特別決算的支出等加減項，2025年度的國庫收支餘絀則為負的1,830億餘元，根本沒有錢再普發現金。