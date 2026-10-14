快訊

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

從洪災到光電調查、誰是民眾黨太陽 聯合報系4作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

大使國慶擬搞扛床轎秀 莊瑞雄：很突兀 林佳龍也一定三條線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今表示，外交官言行及應盡義務都有明確規範，外交部應嚴加調查。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今表示，外交官言行及應盡義務都有明確規範，外交部應嚴加調查。記者張曼蘋／攝影

我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民原盼在國慶酒會安排8名馬紹爾民眾扛木轎床抬他進場，彩排畫面引發爭議。民進黨立院黨團今表示，外交官言行及應盡義務都有明確規範，外交部應嚴加調查。黨團幹事長莊瑞雄更說，相信外交部長林佳龍看到後「一定三條線」，要求外交部盡快調查並向國人說明。

民進黨團書記長范雲表示，外交部對外交官言行及應盡義務都有嚴格、清楚規定，若有任何不恰當，或被認為有失外交官應有的行為舉止，「外交部一定會、也應該要嚴加調查」。無論是防弊或維持恰當的外交行為，都是國人期待；至於個案細節，黨團沒有特別掌握，因此不進一步評論。

莊瑞雄表示，「那張照片我看到了」，相信大家看到都會覺得「很突兀」，「我看外交部長林佳龍部長看到那張照片以後，他也一定三條線」。至於實際狀況究竟如何，黨團希望外交部詳細了解、調查，並向國人說明。

莊瑞雄強調，外交上的禮節、動作，以及參加活動時以何種方式呈現，都攸關國際外交禮儀與國家形象，因此希望外交部「趕快去了解」，並向社會大眾說明。

國慶 莊瑞雄 林佳龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／最帥大使閃辭 ! 國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

外交官管理、養成機制失靈 爭議不斷

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

相關新聞

民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

民眾黨立法院黨團今天表示，數位發展部去年執行「城鄉建模與數位雙生計畫」，數位產業署為此耗資2000萬元，然而最後只花600萬元就完成，其餘1100萬元都用在人事費用，而且場地布置費、餐費都超出合理範圍，也讓外界只看到數發部用外包、撒幣養自己人。

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被立委噹

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題被民進黨籍的召集委員賴惠員「指教」，提醒她下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸 」，儘管賈永婕表示「我覺得我穿得是跟你們一樣的」，但旋即遭賴惠員以一句「要繼續再辯嗎？」回應。

昔選市長指「台北為松機犧牲太大」被翻出 顧立雄：我現在是國防部長

立院外交國防委員會今天舉行松山機場遷建專案報告，國民黨立委羅智強舉出國防部長顧立雄2014年參選台北市長時提出的政見，表示松山機場的存在，造成台北市非常大發展阻礙，台北為松山機場犧牲太大。顧立雄對此回答，「我現在是國防部長」，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

曹興誠引天龍八部點蔣身邊3大惡人 蔣萬安：去年大罷免套路又來了

年底選戰倒數45天，聯電創辦人曹興誠昨天在社群貼文，引用金庸天龍八部，點名蔣萬安身邊有「3大惡人」稱考驗的是台北人的智慧和道德底線。蔣萬安今天也反擊曹興誠，說徐巧芯、王鴻薇、羅智強這三位立委是共匪一樣的口號、套路、一樣的訴求，「這不就是大罷免2.0嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。