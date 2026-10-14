大使國慶擬搞扛床轎秀 莊瑞雄：很突兀 林佳龍也一定三條線

我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民原盼在國慶酒會安排8名馬紹爾民眾扛木轎床抬他進場，彩排畫面引發爭議。民進黨立院黨團今表示，外交官言行及應盡義務都有明確規範，外交部應嚴加調查。黨團幹事長莊瑞雄更說，相信外交部長林佳龍看到後「一定三條線」，要求外交部盡快調查並向國人說明。

民進黨團書記長范雲表示，外交部對外交官言行及應盡義務都有嚴格、清楚規定，若有任何不恰當，或被認為有失外交官應有的行為舉止，「外交部一定會、也應該要嚴加調查」。無論是防弊或維持恰當的外交行為，都是國人期待；至於個案細節，黨團沒有特別掌握，因此不進一步評論。

莊瑞雄表示，「那張照片我看到了」，相信大家看到都會覺得「很突兀」，「我看外交部長林佳龍部長看到那張照片以後，他也一定三條線」。至於實際狀況究竟如何，黨團希望外交部詳細了解、調查，並向國人說明。

莊瑞雄強調，外交上的禮節、動作，以及參加活動時以何種方式呈現，都攸關國際外交禮儀與國家形象，因此希望外交部「趕快去了解」，並向社會大眾說明。