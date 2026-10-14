快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

聽新聞
0:00 / 0:00

視訊全球知名戰略諮詢會議 盧秀燕：台灣是和平的關鍵支點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」，並以「台灣是和平的關鍵支點：變動中的美中關係—實力、穩定與責任」為題，發表20分鐘英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

針對論壇主持人提問，2028年台灣未來領導人就任時，中國國家主席習近平將年滿75歲，屆時恐更加焦慮於台灣議題與其歷史定位，台灣未來領導人應如何因應？

盧秀燕回應表示，無論北京領導層如何變動，其對台政策始終如一，對此我們不應僅止於意識形態，更須務實考量彼此的現實利益、追求和平共榮，同時持續強化國防實力，採取對等靈活的對話策略，向中國大陸及周邊國家清晰表達立場，避免因誤判引發衝突，進而衝擊亞太區域乃至全球的穩定與安全。

Ergo 總部位於紐約，是專為全球頂尖企業與機構提供戰略諮詢的頂尖機構。「全球熱點圓桌會議」為其舉辦的年度高階閉門論壇，與會者涵蓋Apple、Google、BlackRock、Meta、Boeing等跨國巨頭，演講者的發言將直接進入全球企業與投資決策圈。盧秀燕是本次會議亞洲唯一受邀的演講者，主持人更以「台灣未來的領導人選」介紹其登場。

會議特設台灣專題由盧秀燕主講，同時邀請前波蘭總統、前美國參謀首長聯席會議主席與前白宮國家安全顧問等250位全球政商菁英與會聆聽。

盧秀燕說，台灣位處印太戰略要衝，台海和平牽動全球供應鏈。面對美中競爭，台灣應秉持「不挑釁、不投降、做好準備」原則，在強化國防實力的同時保留對話空間，以實力嚇阻衝突、以溝通降低風險。

她說，現代國防注重產業持續運作能力。台灣擁有半導體與精密機械等產業優勢，台中更是智慧製造重鎮。台灣不應只是國防裝備採購者，更應透過共同研發與生產，成為國際產業及供應鏈安全的重要合作夥伴。

盧秀燕提出的「全民防衛共識 T・W・N」，代表信任（Trust）、價值（Worth）及連結（Nexus）。她強調，國家安全不應分黨派，應跨越政治分歧、凝聚社會團結。身為一位母親，她期盼台灣「不應成為戰爭爆發的理由，而要成為防止戰爭的力量。」

台中市政府表示，盧市長參與此次論壇，成功向國際政商領袖傳達台灣觀點與台中產業優勢。市府未來將持續推動城市外交與國際交流，深化產業合作，讓世界看見台中，也展現台灣對和平、穩定與繁榮的重視。

台中市長盧秀燕說自己曾長期擔任國防和外交委員會立委，具國防和外交的背景。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說自己曾長期擔任國防和外交委員會立委，具國防和外交的背景。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」。圖／台中市政府提供

盧秀燕 和平 視訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前副卿坎伯：川習若將對台軍售當談判事項 美信用恐遭疑

華沙安全論壇 林佳龍：「台灣模式」助歐洲戰略自主

林佳龍：以「台灣模式」成為歐洲 再工業化可信賴夥伴

華沙安全論壇演講 林佳龍批「中國模式」要控制歐洲市場

相關新聞

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭國民黨立委接連質疑立院出席狀況，立委翁曉玲昨批沈未出席程序委員會，立委徐巧芯今又針對沈上廣播、質詢行程開酸。民進黨團反擊，沈伯洋在國會是「資優生」，昨因受傷、身體不適才缺席；這就像「學渣評論第一名」，不要因資優生一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」。

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

大使國慶擬搞扛床轎秀 莊瑞雄：很突兀 林佳龍也一定三條線

我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民原盼在國慶酒會安排8名馬紹爾民眾扛木轎床抬他進場，彩排畫面引發爭議。民進黨立院黨團今表示，外交官言行及應盡義務都有明確規範，外交部應嚴加調查。黨團幹事長莊瑞雄更說，相信外交部長林佳龍看到後「一定三條線」，要求外交部盡快調查並向國人說明。

視訊全球知名戰略諮詢會議 盧秀燕：台灣是和平的關鍵支點

台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」，並以「台灣是和平的關鍵支點：變動中的美中關係—實力、穩定與責任」為題，發表20分鐘英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

登「全球熱點圓桌會議」 主持人以「台灣未來領導人選」介紹盧秀燕

台中市長盧秀燕應美商Ergo邀請，於美東時間10月13日視訊參與2026「全球熱點圓桌會議」（GFR）。盧秀燕是本屆會議亞洲唯一受邀的演講者，主持人更以「台灣未來的領導人選」介紹其登場。盧發表長達20分鐘全英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。