登「全球熱點圓桌會議」 主持人以「台灣未來領導人選」介紹盧秀燕

台中市長盧秀燕應美商Ergo邀請，於美東時間10月13日視訊參與2026「全球熱點圓桌會議」（GFR）。盧秀燕是本屆會議亞洲唯一受邀的演講者，主持人更以「台灣未來的領導人選」介紹其登場。盧發表長達20分鐘全英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

主辦單位 Ergo 總部位於紐約，是專為全球頂尖企業與機構提供戰略諮詢的頂尖機構。「全球熱點圓桌會議」為其舉辦的年度高階閉門論壇，與會者涵蓋Apple、Google、BlackRock、Meta、Boeing等跨國巨頭，演講者的發言將直接進入全球企業與投資決策圈。

此次特設台灣專題由盧秀燕市長主講，邀集前波蘭總統、前美國參謀首長聯席會議主席與前白宮國家安全顧問等共250位全球政商菁英與會聆聽。

盧秀燕指出，台灣位處印太戰略要衝，台海和平牽動全球供應鏈。面對美中競爭，台灣應秉持「不挑釁、不投降、做好準備」原則，在強化國防實力的同時保留對話空間，以實力嚇阻衝突、以溝通降低風險。她強調，現代國防注重產業持續運作能力。台灣擁有半導體與精密機械等產業優勢，台中更是智慧製造重鎮。台灣不應只是國防裝備採購者，更應透過共同研發與生產，成為國際產業及供應鏈安全的重要合作夥伴。

盧提出的「全民防衛共識 T・W・N」，代表信任（Trust）、價值（Worth）及連結（Nexus）。她強調國家安全不應分黨派，應跨越政治分歧、凝聚社會團結。身為一位母親，她期盼台灣「不應成為戰爭爆發的理由，而要成為防止戰爭的力量。」

論壇主持人提問「2028年台灣未來領導人就任時，中國國家主席習近平將年滿75歲，屆時恐更加焦慮於台灣議題與其歷史定位，台灣未來領導人應如何因應？

盧秀燕回應，無論北京領導層如何變動，其對台政策始終如一，對此我們不應僅止於意識形態，更須務實考量彼此的現實利益、追求和平共榮，同時持續強化國防實力，採取對等靈活的對話策略，向中國大陸及周邊國家清晰表達立場，避免因誤判引發衝突，進而衝擊亞太區域乃至全球的穩定與安全。