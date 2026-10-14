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影／四次列優先法案未果 民團呼籲《社會救助法》修法實質審查
社會救助法修法聯盟等團體上午舉行「貧窮是社安網最大破洞，社會救助修法不該再跳票」記者會，高呼選前完成承諾、政院送出版本、立院實質審查，呼籲針對現有《社會救助法》修法版本進行實質審查。
立委范雲致詞表示現在最迫切的就是讓這群極度貧窮的人，不要因為重重門檻，失去基本生存的尊嚴，10月17日是世界消除貧窮日，謝謝民團堅持倡議，希望這個會期能讓行政院的《社會救助法》版本進入實質審查。社會救助法修法聯盟提出三大訴求：1. 請賴清德總統兌現承諾：實際推動修法，補強社會韌性。2. 請行政院加速審查：完成內部審查程序，儘遠將院版草案送交立法院。3. 請立法院朝野召委排審：針對現有社會救助法修法版本進行實質審查。
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