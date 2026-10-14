翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭國民黨立委接連質疑立院出席狀況，立委翁曉玲昨批沈未出席程序委員會，立委徐巧芯今又針對沈上廣播、質詢行程開酸。民進黨團反擊，沈伯洋在國會是「資優生」，昨因受傷、身體不適才缺席；這就像「學渣評論第一名」，不要因資優生一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」。

民進黨團今開輿情記者會，黨團幹事長莊瑞雄表示，沈伯洋昨天在台北市有競選活動，在北投市場時身體不舒服，「一個資優生偶爾身體不舒服」，卻遭拿放大鏡檢驗。他說，沈伯洋在立法院非常勤勞，無論出席、質詢或各委員會的工作表現都很好，人難免有身體不適的時候，若真的不舒服，黨團反而會要求他休息。

黨團書記長范雲表示，她已詢問沈伯洋團隊，沈昨天上午行程中因受傷、身體有些不舒服，因此無法如往常出席程序委員會，沈也對此感到抱歉，請她代為表達。

黨團副書記長郭昱晴則以「學渣評論第一名」比喻，表示不應因沈伯洋一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」，並呼籲國民黨立委在預算會期應審預算、推法案。

對於徐巧芯今在外交及國防委員會提及有人要來質詢、並將發言登記時間延長至中午12時，被問及是否暗酸沈伯洋上廣播，范雲表示，尊重徐巧芯發言，但召委有權決定登記質詢時間，沈伯洋今天上午已到立法院，委員中途不在也是常見情況，重點仍應回到松山機場等實質政策討論。

郭昱晴表示，沈伯洋上午約8時就已在黨團開會，委員完成簽到後，在發言順序前可能另有協調會、拜訪部會或外部團體等公務，「真的不用刻意去放大」。她並認為，召委利用委員會場域評論特定委員並不恰當。