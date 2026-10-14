徐巧芯排松機專報挨批助選蔣萬安 許宇甄嗆：民進黨別忘30年來主張

立法院外交及國防委員會召委徐巧芯今日排案松山機場遷建議題專報，被民進黨質疑替台北市長蔣萬安的政見安排報告跟助選。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，過去民進黨台北市長參選人也曾提過松機遷建，為何蔣萬安提出松山機場遷建以發展AI園區就質疑？民進黨不要忘記過去30年來的主張。

蔣萬安日前提出松機遷建，空出土地可作為台北市AI園區使用。徐巧芯今日於立院外交及國防委員會安排相關專報，民進黨質疑是為蔣萬安助選。

許宇甄表示，徐巧芯所安排的松機遷建專報，是現在大家都非常關切的，因涉及國防安全、交通運輸、台北市發展，召開這樣的會議，主要就是讓各部會來報告，也讓大家能夠了解有什麼問題，能不能、適不適合，現在是討論階段。

許宇甄指出，民進黨立委提出質疑就很奇怪，因為民進黨台北市長參選人包括李應元、謝長廷、姚文智跟參選立委的吳怡農，都有提出來松山機場遷建議題，也都贊成。為什麼蔣萬安提出松山機場遷建以發展AI園區，就提出質疑？

許宇甄說，是不是因為蔣萬安提出打造AI園區，這個非常有前瞻性的想法跟做法，贏得台北市民的肯定，所以民進黨才要反對？請民進黨不要忘記過去30年來的主張。一個好的政策需要大家共同討論，一個好的政策也需要大家共同支持。