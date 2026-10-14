快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

聽新聞
0:00 / 0:00

批卓榮泰八案不副署還冥頑不靈 陳以信：藐視韓國瑜 踐踏國會民意

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。(本報資料照片)
國民黨文傳會主委陳以信。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰反駁立法院長韓國瑜，表示拒絕副署是「被動且必要的作法」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，卓榮泰根本冥頑不靈，韓國瑜代表全國最高民意殿堂，苦口婆心提醒行政院尊重國會、遵守憲法，卓榮泰卻絲毫不知反省，反而振振有詞替自己辯護。

陳以信批評，卓榮泰上任至今竟已拒絕副署8項國會三讀法案，創下憲政爭議紀錄，如今連國際學者都公開質疑，他還能如此傲慢，根本是反民主、與憲法為敵。

陳以信指出，卓榮泰至今拒絕副署的8項法案，包括「財政收支劃分法」、「國軍老舊眷村改建條例」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」、「立法院組織法」、「有線廣播電視法」、「台灣兒少成長及未來帳戶條例」及「廣播電視法」。從地方財政、國軍眷村、兒少福利到媒體制度，卓榮泰動輒以不副署阻止國會三讀法律公布，難道行政院長可以凌駕國會之上，成為民主制度的太上皇？

陳以信表示，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）曾批評卓榮泰自行創造否決權，屬於「公然違憲」。英國華威大學法學院教授郭銘松也批評，卓榮泰將副署權變成「超級行政否決權」。面對國際學者提出的憲政警告，卓榮泰難道還要繼續充耳不聞？

陳以信表示，「憲法增修條文」第3條明文規定，立法院覆議維持原案，行政院長就「應即接受該決議」。憲法賦予行政院覆議權，卻沒有明文賦予行政院長在覆議失敗後無限否決法律的權力。卓榮泰不能自己當行政院長，又自己當大法官，凡是不喜歡的法律就自行認定違憲，拒絕副署；如果國會三讀通過的法律，行政院長一句話就能擋下，人民選出立法委員究竟還有什麼意義？

韓國瑜 卓榮泰 陳以信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

觀察站／韓國瑜苦口婆心 府院充耳不聞

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

卓榮泰稱敞開大門願溝通 許宇甄嗆：把國會決議當違憲講再多都多餘

卓榮泰：盼立院共同維護財政紀律 願就法案與預算溝通

相關新聞

卓揆回應韓國瑜「不副署被動且必要」 藍白批違憲在先

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

翁曉玲、徐巧芯酸沈伯洋立院出席情況 綠黨團：像「學渣評論第一名」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日遭國民黨立委接連質疑立院出席狀況，立委翁曉玲昨批沈未出席程序委員會，立委徐巧芯今又針對沈上廣播、質詢行程開酸。民進黨團反擊，沈伯洋在國會是「資優生」，昨因受傷、身體不適才缺席；這就像「學渣評論第一名」，不要因資優生一次身體不舒服，就「好像撿到槍一樣」。

外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

視訊全球知名戰略諮詢會議 盧秀燕：台灣是和平的關鍵支點

台中市長盧秀燕昨晚應美商Ergo邀請，參與2026年「全球熱點圓桌會議」，並以「台灣是和平的關鍵支點：變動中的美中關係—實力、穩定與責任」為題，發表20分鐘英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

登「全球熱點圓桌會議」 主持人以「台灣未來領導人選」介紹盧秀燕

台中市長盧秀燕應美商Ergo邀請，於美東時間10月13日視訊參與2026「全球熱點圓桌會議」（GFR）。盧秀燕是本屆會議亞洲唯一受邀的演講者，主持人更以「台灣未來的領導人選」介紹其登場。盧發表長達20分鐘全英文演說，提出「全民防衛共識 T・W・N」理念，強調以信任、價值與連結維護台海和平。

徐巧芯排松機專報挨批助選蔣萬安 許宇甄嗆：民進黨別忘30年來主張

立法院外交及國防委員會召委徐巧芯今日排案松山機場遷建議題專報，被民進黨質疑替台北市長蔣萬安的政見安排報告跟助選。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，過去民進黨台北市長參選人也曾提過松機遷建，為何蔣萬安提出松山機場遷建以發展AI園區就質疑？民進黨不要忘記過去30年來的主張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。