批卓榮泰八案不副署還冥頑不靈 陳以信：藐視韓國瑜 踐踏國會民意

行政院長卓榮泰反駁立法院長韓國瑜，表示拒絕副署是「被動且必要的作法」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，卓榮泰根本冥頑不靈，韓國瑜代表全國最高民意殿堂，苦口婆心提醒行政院尊重國會、遵守憲法，卓榮泰卻絲毫不知反省，反而振振有詞替自己辯護。

陳以信批評，卓榮泰上任至今竟已拒絕副署8項國會三讀法案，創下憲政爭議紀錄，如今連國際學者都公開質疑，他還能如此傲慢，根本是反民主、與憲法為敵。

陳以信指出，卓榮泰至今拒絕副署的8項法案，包括「財政收支劃分法」、「國軍老舊眷村改建條例」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」、「立法院組織法」、「有線廣播電視法」、「台灣兒少成長及未來帳戶條例」及「廣播電視法」。從地方財政、國軍眷村、兒少福利到媒體制度，卓榮泰動輒以不副署阻止國會三讀法律公布，難道行政院長可以凌駕國會之上，成為民主制度的太上皇？

陳以信表示，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祈凱立（Kharis Templeman）曾批評卓榮泰自行創造否決權，屬於「公然違憲」。英國華威大學法學院教授郭銘松也批評，卓榮泰將副署權變成「超級行政否決權」。面對國際學者提出的憲政警告，卓榮泰難道還要繼續充耳不聞？

陳以信表示，「憲法增修條文」第3條明文規定，立法院覆議維持原案，行政院長就「應即接受該決議」。憲法賦予行政院覆議權，卻沒有明文賦予行政院長在覆議失敗後無限否決法律的權力。卓榮泰不能自己當行政院長，又自己當大法官，凡是不喜歡的法律就自行認定違憲，拒絕副署；如果國會三讀通過的法律，行政院長一句話就能擋下，人民選出立法委員究竟還有什麼意義？