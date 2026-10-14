立院今松機遷建報告...蔣萬安舉顧立雄過去主張：願和中央坐下來談

台北市長蔣萬安日前宣布啟動松山機場遷移計畫，立法院外交及國防委員會今也邀國防部長顧立雄等報告。蔣今上午舉顧立雄過去2014年爭取選民進黨北市長初選時提出的想法「若桃捷通車後就可考慮松機存廢」，並喊話中央「我都很願意跟中央坐下來好好討論溝通。」

蔣萬安今天上午出席「市你的舞台！青年造市計畫！幸安市場開幕活動」，對於松山機場遷移政策，立法院今天委員會邀集相關部會進行「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」報告。

蔣萬安今天受訪表示，其實他看到日前顧立雄部長有出來說明，顧有指出松機遷移定整體的防衛需求，這一點他很認同，因為他之前有講過，就是在松機遷移當然因應新形態的戰略思維以及想定，確實可以來重新的評估相關配置，「所以，我都很願意跟中央坐下來好好的討論溝通。」

蔣說，他也知道，顧部長在之前在參選台北市長期間也有提出，「如果在桃園機場捷運通車以後，就可以來考慮松山機場存廢」。所以這件事情確實是可以好好的來討論，同樣的，我認為相關的時機、條件也已經成熟。