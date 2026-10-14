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華沙安全論壇演講 林佳龍批「中國模式」要控制歐洲市場

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍。圖／取自林佳龍臉書

外交部林佳龍應邀出席華沙安全論壇（Warsaw Security Forum），並發表專題演講。林佳龍在談話中強調「台灣模式」的好處，並批評「中國模式」，認為中國模式的目的是為了控制歐洲市場。

林佳龍近日訪問波蘭，並應邀出席華沙安全論壇發表談話。外交部指出，本次論壇是林佳龍去年首度於該論壇公開演講後，再度獲邀發表專題演講，現場出席者包括波蘭等理念相近國家政要、學術界、公民社會代表及媒體等約百餘人。

林佳龍點出，當俄羅斯侵略烏克蘭，提醒了每個民主國家，和平與主權需要彼此團結守護；這幾年，中國透過國家補貼與不公平競爭，嚴重衝擊歐洲產業，也帶來供應鏈依賴的風險；同時，快速發展的AI科技，決定下一個世代的產業競爭力。林佳龍認為，從安全、經濟到科技，台灣與歐洲都共同面對的課題。

林佳龍在演講中批評「中國模式」（China Model），指中國模式不循國際貿易規範，依賴國家的補助和不公平的非市場做法，以壓倒歐洲競爭者，指中國不是為了共同的利益，而是要取得歐洲的依賴，並控制歐洲市場。

林佳龍稱歐洲正在面對「中國衝擊 2.0」（China Shock 2.0），大量中國補助的電動車、電池、太陽能板和鋼鐵，以低於成本價的價格湧入歐洲市場。林佳龍認為，這是中國「武器化」其產能來對付歐洲的勞工、工廠和社區。

林佳龍表示，相較於以追求支配而非互利的「中國模式」，台灣提供的不只是技術與專業，而是建立在民主、自由、人權與法治等共同價值上的信任，這正是「台灣模式」的精髓。

林佳龍強調台歐之間的高度互補性，並指出，台歐產業合作已具體落實於歐洲各地，包括台積電投資德國、環球晶投資義大利及鴻海布局法國先進封裝等，目的均在創造就業、傳承專業，並強化歐洲產業生態系。

林佳龍說，台灣目前也正推動在波蘭設立「TEEMA科技園區」，將台灣產業實力及完整生態系帶進歐洲工業核心，促進雙方在電動車、智慧城市及人工智慧等領域的合作。

林佳龍表示，自他就任外交部長兩年半以來，已八度訪問歐洲，親眼見證台歐夥伴關係持續深化，指AI是一場具歷史規模的工業革命，其核心就是台灣，盼台灣在共享價值與優勢互補的基礎上，成為值得歐洲真正信賴的長期夥伴。

林佳龍 歐洲 外交部

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