台灣投資阿拉斯加天然氣？卓榮泰：持續努力穩定能源供應

外媒報導，美國總統川普指台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣。行政院長卓榮泰今天表示，全世界政府都在努力穩定能源的供應跟韌性，台灣也是如此，盼社會多給油、氣、電等相關國營單位多一點支持。

路透社報導，美國總統川普今天在阿拉斯加州集會活動上表示，台灣已同意購買阿拉斯加一項天然氣管線計畫30%天然氣；台灣中油公司去年與阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corp）簽署協議，同意採購液化天然氣並投資這項管線計畫。彭博（Bloomberg News）也報導，川普表示台灣同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣。川普還表示，台灣將額外投資44億美元以確保這項計畫完工。

針對川普稱台灣同意採購阿拉斯加天然氣並額外投資44億美元議題，卓榮泰今天出席115年國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期聯合結訓典禮前受訪表示，各國政府都一樣，工作就是在穩定能源的供應跟韌性，台灣也是如此。

他說，從今年年初到現在都是如此，政府一直努力在維持國內穩定供油、供電、供氣，這條道路非常漫長，希望社會也能給油、氣、電等相關國營單位多一點支持。