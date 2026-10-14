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川普稱台將大買美天燃氣 藍黨團：不容國家利益送上談判桌 帳單留人民

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對外媒報導，美國總統川普在阿拉斯加造勢時宣稱，台灣同意未來20年採購當地LNG管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元。國民黨團書記長許宇甄表示，政府應向國會提出完整評估報告，讓國會嚴格審查。聯合報系資料照
針對外媒報導，美國總統川普在阿拉斯加造勢時宣稱，台灣同意未來20年採購當地LNG管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元。國民黨團書記長許宇甄表示，政府應向國會提出完整評估報告，讓國會嚴格審查。聯合報系資料照

據外媒報導，美國總統川普在阿拉斯加州一場造勢大會中，宣稱台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，不容許賴政府把國家利益送上談判桌，把帳單留給台灣人民，政府應向國會提出完整評估報告，讓國會嚴格審查。

許宇甄表示，國民黨團當然支持天然氣分散投資，但荒謬的是，台灣人民竟然不知道政府要向美國採購30%的天然氣，並投資高達44億美元，反而要從川普的造勢活動才得知相關消息。賴政府對內高喊能源安全，對外卻連採購價格、條件及分散投資都交代不清，這30%究竟是指阿拉斯加天然氣產量，還是台灣進口需求？

此外，許宇甄指出，這筆額外投資44億美元，國會到現在都還不清楚，賴政府不能對美方要求照單全收，應將完整評估報告送交國會，讓國會嚴格審查，不容許賴政府把國家利益送上談判桌，把帳單留給台灣人民。

至於行政院日前通過追加預算案，編列2338億元增資中油，許宇甄表示，等行政院長卓榮泰赴立法院報告追加預算案後就會開始審查。若是合理且需要支持的，國民黨團一定支持，但對中油凍漲、增資部分，這都可以放在116年度預算內審查，為何一定要編列在追加預算中？要請民進黨政府及卓榮泰院長說清楚、講明白。

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