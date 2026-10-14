徐巧芯「留時間給沈伯洋來質詢」 王義川不滿罵「爛召委」

參選台北市長的民進黨立委沈伯洋，今天上午接受媒體人趙少康的訪問。國民黨籍的外交國防委員會召委徐巧芯，今天排定松山機場遷建與全民國防教育法的專案報告，宣布將發言登記時間由10時30分延後到12時，「讓正在上節目的委員能夠發言」。台下的民進黨立委王義川則不滿大罵：「笑死人，沒有看過這麼爛的召委！」

本周一的外交國防委員會，國防部直到當天開會前，才將報告資料送到。當天沈伯洋特別表示，國防部幕僚在周末假期必須加班準備立院專報，非常辛苦，能否考慮未來周一不排專報。

徐巧芯今天主持會議時宣布，延長發言截止登記時間，因為有的委員表達關心松機跟台中遷建事情， 但他（指沈伯洋）在上廣播，所以應該等他一下。

此時王義川在台下大聲抗議：「不要在那邊講廢話，這跟今天會議什麼關係？這跟妳當召委有什麼關係？浪費大家時間！」徐巧芯表示有關係：「所以發言登記時間延長到中午12點，還是說您同事就不想來了嗎？」

「人家登不登記關妳什麼事啊！」王義川再嗆，「他要不要發言關妳什麼事情？莫名其妙！」徐巧芯回擊，因為「他」對媒體表示想來發言，但不確定能不能夠簽到，大家互相都要體諒一下，所以把發言登記到12時，「不要讓優秀立委覺得說禮拜一專案報告又不想來，禮拜二又缺席（程序委員會），禮拜三又登記不到，少了一個關心的機會，我覺得這樣子太可惜了。」

徐巧芯也提到，另外也有委員（也指沈伯洋）提到，希望專報找更多行政單位一起參與，所以今天她除了國防部，也請交通部、教育部、法務部等幾個單位都有來，「既然有委員提出意見，我身為召委一定是從善如流」，所以她會再加開兩場相關的專案報告，希望能夠讓委員感受到有充分討論空間。她並暗諷沈伯洋陣營對辯論的態度，「排了以後希望大家都能夠來開會，不能說要要要，但談到日期的時候又不決定，那我相信是不會。」

王義川在台下再次開罵，表示召委不要那麼多廢話，趕快開會，「召委不公正，第一次當就不會做，又在講個案！」

稍晚在10時25分，沈伯洋完成登記發言。徐巧芯頓時表示，「遲到總比不到好」。王義川在台下罵道，「國民黨就是這樣啦」。徐巧芯則宣布，現場暫時休息五分鐘，「以後如果還有人大吼大叫，撒潑打滾，我們就休息，讓大家可以冷靜一下」。