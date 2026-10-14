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韓國瑜國慶大會批賴總統、卓榮泰惹議 沈伯洋緩頰：這沒什麼

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影
中廣董事長趙少康（左）今天邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），上他自己的廣播節目「趙少康時間」，訪問中他以自身選舉為例，詢問沈會為了展現台北市長選舉的破釜沈舟而辭立委嗎？沈伯洋則表示：不會辭！並說明立委工作是他現在的本職。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜日前在國慶大典上怒批賴清德總統、行政院長卓榮泰對於立法院三讀法案不副署，怒嗆是「假民主，真獨裁」引發熱議，綠營更質疑韓在國慶大典說這些很難看。不過民進黨台北市長參選人沈伯洋直言沒什麼，並表示雖然不認同，但韓可能認為這些很重要，才選擇在國慶大會說。

沈伯洋表示，韓國瑜如果在國慶選擇講這些，但表他覺得這些東西很重要，雖他對於跟韓意見不同，但這就是民主真諦，可以針對議題辯論，過去兩年賴清德總統也提出要開國事會議，也想要與韓協商，但當時藍白立院總召傅崐萁、黃國昌立場強硬，甚至有協商看似都沒問題，最後卻統包否決，「我覺得這是非常可惜的事」。

不過趙少康也提到，民進黨這次北市議員提名並未過半，若未來沈伯洋入主市府，同樣也會面臨類似情形該如何解決，沈說，市政議題多數與民生議題相關，例如無菸城市藍綠白並不反對，但該怎麼做大家意見會不同，就需要討論，但通常比較不會牽扯到政黨價值觀，比較容易形成共識，他也願意協商「我是一個非常彈性的人」。

韓國瑜 國慶 韓國

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