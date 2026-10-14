【重磅快評】回家不抗中 誰摧毀沈伯洋的政治人設？

民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親再被港媒爆料，指沈遭大陸制裁後換公司名稱繼續做大陸生意，北市議員侯漢廷批「嘴巴抗中，生意靠中」。沈伯洋未回應他父親是否「改名繼續與大陸交易」，而是反問「為什麼一直都是港媒在爆料？」，結論是「給港媒開心一下也好」。沈投入選舉以來頻上媒體受訪，對於各項辯論邀請採「來者不拒、場場答應」，一律直球對決，但這次用問題回答質疑，是那門子的直球對決？

沈伯洋的父親沈土城去年被遭爆料，指他經營的兆億公司與浙江、廣東、福建等地企業貿易往來，金額達上億元人民幣。沈伯洋當時的回應是，他父親主要是從中國大陸採購商品，轉售至中南美洲賺取差價，並非單純在大陸市場做生意或「賺紅錢」；他並認為赴陸是風險，他們全家都被制裁，因此請父親不要再去中國大陸。

綠營則逆向思考，不談沈父賺紅錢，反稱「是中國賺沈爸爸的錢」；陸委會則稱，國台辦證實沈土城的公司已被大陸廢止登記註冊，再度證明在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會被中共威脅，任何人赴陸經商都一定要有風險意識，中共先以黨（港）媒發動攻擊，國台辦迅速宣布廢除沈父在陸註冊的公司，明顯是以「一條龍」手法企圖影響台灣政治。

根據港媒的報導，沈土城名下的兆億公司是去年6月遭大陸制裁，禁止與大陸企業交易後，沈土城透過另一家境外公司「VWAY」繼續向大陸採購紡織品、保溫杯、汽車配件等商品，再轉賣中南美洲賺取價差，而且VWAY從2022年到2025年5月對陸交易只有38筆、約60萬美元，但在兆億被制裁後到今年3月，VWAY竟有39筆交易、約69萬美元，被制裁後生意反而越做越大。

港媒還對比兩家公司資料，兆億和VWAY實際負責人均是沈土城，VWAY的相關審批文件上亦均加蓋印有沈土城的個人章，兩家公司在厄瓜多辦公地址及對外公布的電子郵件都相同。

如果陸委會去年即定調沈土城被制裁是陸方以商逼政的「一條龍」手法，企圖影響台灣政治，沈伯洋是民進黨不分區立委排名第一名，又是民進黨主席賴清德欽點的台北市長參選人，民進黨對沈栽培有加，難道還不足以讓沈父放棄賺大陸紅錢嗎？

更詭異的是，陸方都已宣布廢除沈父在陸註冊，沈伯洋已告知父親赴陸有風險，沈伯洋也一再明確主張台灣應與美國及民主同盟合作建立「民主同盟的非紅供應鏈」，結果沈土城竟還繞道改用VWAY名義繼續做大陸生意，而且金額更勝以往，沈伯洋是完全不知情？還是回到家就不抗中了？

陸委會說沈土城被制裁是陸方以商逼政的「一條龍」手法，但沈父換名加碼做大陸生意，靠紅色供應鏈賺錢，不是配合大陸的一條龍操作嗎？不知陸委會主委邱垂正要如何為沈家善後？又或者如綠委的邏輯，此事是「讓中國賺更多沈爸爸的錢」？民進黨內要不要先討論一下？

沈土城如果真的是換公司名稱繼續做大陸生意，實已摧毀沈伯洋的政治人設，沈伯洋不敢直球對決，甚至連否認都不敢，只能用「給港媒開心一下也好」回應外界的質疑。港媒有沒有因此開心？外界不得而知，外界只知道，在東窗事發之前，可能只有沈家在數鈔票時開心而已。