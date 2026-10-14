談松機遷建議題 顧立雄：屬國防韌性一環應審慎評估

台北市長蔣萬安規劃遷移松山機場，打造台北AI園區。國防部長顧立雄今天表示，松山機場肩負重要軍事任務，也屬國防韌性一環，遷建問題應考量原既有功能如何替代，需審慎評估。若中央政府啟動遷建評估，國防部會提供專業意見，確保防衛量能不受影響。

蔣萬安日前宣布，台灣迎來AI黃金世紀，在成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。

顧立雄在列席前受訪表示，松山機場遷建涉及很多面向，目前松山機場擔負國內空中運輸任務，特別是離島地區的運輸，也擔負醫療後送任務，也是空勤總隊重要的救援基地；松山機場不管平時、戰時都肩負重要的軍事任務，也屬於國防韌性的一環。

顧立雄指出，如果要考量松山機場遷建的問題，原來松山機場既有的功能要如何能夠被有效的替代，這需要審慎評估。如果中央政府啟動遷建評估，國防部願意提供專業的意見，確保整體防衛量能不會受到影響。

根據國防部送達立法院的書面報告指出，軍、民合用機場功能性調整，應將國家防衛韌性與軍事任務列入首要考量，並在兼顧經濟發展、民眾交通需求情況下，透過中央各部會與地方政府依權責共同審慎研討。

國防部表示，機場為國家航空運輸、軍事任務、緊急救援及物資運補的重要關鍵基礎設施。松山機場為軍、民合用機場，位於首都核心區，擔負區域軍事防護、民航運輸及災害緊急應變調度等任務與功能。

國防部指出，依國家整體戰略及經濟考量，由各部會依權責檢視松山機場及台中機場所涉軍事任務、設施需求、運作條件等要素，並配合中央政府辦理民航、軍事、緊急應變及公共運輸功能盤點。相關遷建或擴建方案，應以國家整體航空運輸需求、國防安全、飛航安全、區域均衡發展及財政效益為共同決策基礎。