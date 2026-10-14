相對論／ 盛治仁：沒見過這麼盧 郝龍斌：找扮黑臉夥伴

二○○六年台北市長選舉，盛治仁答應要輔選有恩於他的沈富雄，後來沈沒選，郝龍斌三顧茅廬求才盛治仁。

記者問：你們是怎麼成為政治夥伴？

盛治仁（以下簡稱盛）：市長是改變我人生的人。我那時還是學者、媒體評論員，沒想要參政。市長當選台北市長後我接到電話，當時有猜到市長用意，我想禮貌上見個面，然後堅決婉拒。

市長見面第一句話說，「我知道你兩年前婉拒馬市長邀請，因為你還沒有升教授，你現在已經升教授了。」我找了好幾個理由全被市長駁回，最後我把家人搬出來，市長就問「哪些家人不贊成，我去跟他們談。」那一刻我心裡才想，是不是應該認真考慮一下。

被熱情感動 盛誤走政治路

「六天見了三次面，每一次都是花了幾個小時」，講白了我沒有看過這麼「盧」的人，我是在被市長熱情和堅持感動下，做了人生很錯誤的決定。

郝龍斌（以下簡稱郝）：治仁可能不記得，我第一次跟他見面是請他來分析民調，那時他就跟我說：「我會幫你做分析，可是選舉我不能幫你。」他已答應幫另外一位參選人。因為治仁小孩有次生病，這個人幫他很大的忙。我就想，治仁有情有義。「那個人」就是沈富雄，沈富雄最後沒被民進黨提名。

他訪問我那次我決定就要他了，而且我連位置都想好，研考會主委。另外很重要的一點，我父親跟我說，有一個職務很重要就是要扮黑臉，可是一般人不願意做，你要完全信任他；第二個，雖然他只是局處首長，但你要把他看作是你的副市長。

我對治仁做了一些study，知道他是非常虔誠的基督徒，每次他拒絕我時我就說，你是不是回去禱告一下看有什麼感應，交給上帝。

問：市長能分享您旅行故事嗎？

郝：我參加「有行旅」的非洲大草原大遷徙，本來要跟趙少康一起去，結果趙少康因為大罷免要投票沒辦法去，我這個選區沒有被罷免的人，我不用投票，趙少康曾考慮投完票再上飛機，我跟他講太趕會來不及，後來是兩家的家人一起去。

國旅太貴？ 要問外國人為何不來

問：能談一下對國旅看法嗎？

盛：國旅很辛苦這件事情，大家在媒體、網路討論很多，我覺得有點失焦了，而且跟事實不完全符合。大家都說國旅太貴，國人不願意在國內玩，寧願出國旅遊。

我用數字來說最精準，我們用疫情前當指標，二○一九年國外來台灣的觀光客有一千兩百萬人次，去年是八百多萬，前年是七百多萬，二○二三年是六百萬。也就是說國外到台灣旅遊的人只有疫情前的一半，這在全世界大概算是復甦最慢的國家之一，可能僅次於伊拉克、以色列在打仗中的國家。

我們在義大利有飯店，對比感受很強烈，義大利二○二二年就已經恢復到疫情前水準，然後就是一路往上走，這是台灣整體觀光旅遊業的問題，不是國人出國了，而是外國人沒有來。

談到國人出國旅遊，疫情前是一千七百多萬人次，去年也是這個水位，國人出國沒有比疫情前明顯成長，可是國旅太貴這種論述，很容易在網路引起共鳴說國人都不在國內玩，都出國去了，事實上國人在國旅的消費並沒有太大的變化。

我們太習慣強調ＣＰ值，一直講ＣＰ值只會把我們的成本不斷墊高，因為你不斷想省成本，你的產品就不可能擴大吸引力，我們怎麼在國際上講我們的故事，利用網路行銷的方式，其實非常活潑多元的，我覺得政府可以更加強在這上面，把危機變成轉機。

我昨天看到新聞，說國旅有多糟糕，他們在濟州島住一個晚上六百塊一個房間，我心裡就在想，難道你們希望台灣一個房間六百塊嗎？它意謂觀光產業員工的薪水一個月只能拿一萬五千，強調這個東西的意義在哪裡？

台灣人熱情友善 安全是旅遊賣點

郝：我覺得治仁做得非常好，現在很多指標性東西都是他做出來，從米其林到整個行銷，雖然我們國旅不振，可是我也去住過好幾個旅館，業者套裝行程都做得很好。

我非常同意他講的，你要有一個想法，同時你要有特色，尤其台灣整體的特色是什麼？台灣人熱情友善，我們有非常好的中華文化的底蘊，你到台灣任何地方非常安全。

在國外，你到一些地方，你不是跟旅行團，你會擔心你的安全，這就是我們很大的強項，只要把一個好的旅行行程弄出來，把台灣的特色不管是文化特色或者風景特色弄出來，我覺得要推動並不難。