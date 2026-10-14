聽新聞
0:00 / 0:00

外交部召回否決…國慶擬變裝 駐馬紹爾大使閃辭

聯合報／ 記者張文馨劉懿萱／台北報導
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民（左）去年十二月向馬紹爾總統海妮（右）呈遞到任國書並互贈禮物。圖／取自中華民國駐馬紹爾群島共和國大使館臉書
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民（左）去年十二月向馬紹爾總統海妮（右）呈遞到任國書並互贈禮物。圖／取自中華民國駐馬紹爾群島共和國大使館臉書

中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭，據了解，導火線是徐蔚民發想的國慶表演節目，出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在國慶酒會表演變裝秀，消息傳回外交部均遭否決，徐蔚民返國述職與外交部溝通未果，已經請辭大使一職。

外交部政務次長陳明祺昨在立院答覆國民黨立委黃健豪質詢指出，徐蔚民回部述職，無法證實辭職傳聞，還在釐清狀況。

黃健豪追問外交部對於外館館長的培養是否出問題，陳明祺說，外交部一貫要求館長專業處理工作，還要提供良好的職場環境；這點每次館長回來述職都會加強宣導，如個別有違反紀律，外交部嚴懲不貸。

徐蔚民在去年底派赴馬紹爾，大使館刊登他的肖像照引發關注，網友戲稱「帥到以為是AI照片」、「好像大明星」。然而，各駐外館處都在辦理國慶酒會，徐蔚民自行發想安排表演橋段，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場。

從本報接獲的影片可見，徐蔚民坐在一張由八名馬紹爾民眾扛在肩上的木床上，另有一民眾走在前頭，做出灑水或撒花瓣的動作，搭配背景音樂，隊伍緩慢前進。另外一段影片顯示，一名穿著農技團制服者在彩排時詢問坐在木床上的徐蔚民，「大使，要再快一點還是（既有速度）？」另有人補充可以搭配背景音樂來彩排。

據了解，徐蔚民遭檢舉，主要是在以基督教為多數的馬紹爾群島上，意圖扮演變裝皇后，還叫島民抬轎，外交部雖理解搭乘轎床在當地沒有貶義，問題是在國慶酒會上演這個情節，仍讓外交部頗有疑慮，因而叫停；另一名知情人士指出，這個表演被外交部否決後，徐蔚民為了國慶酒會，想了好多節目，都沒獲准。

據掌握，這是徐蔚民「返國述職」的原因之一，徐蔚民被召回後跟外交部力爭未果，已經遞出辭呈，人事作業正在進行中，外交部也著手尋找新的大使。本報數度致電和透過電郵詢問，均未聯繫上徐蔚民本人。

兩位曾派任當地的外交官私下表示，從未在當地見過把誰扛在肩上出場的活動。一名資深外交官指出，「如果是我們的國慶酒會，大使用這樣的方式進場，不是很妥當。」這名資深外交官指出，辦理國慶活動時，要尊重駐在國的看法，有時想出奇制勝、標新立異，反而容易出狀況，建議還是以穩健為原則。

外交部昨表示，外交部及駐外館處辦理國慶酒會，活動規畫一向皆以莊嚴隆重與創意活潑為原則辦理；今年馬紹爾大使館辦理國慶酒會的實際情況亦尚符上述原則；有關駐外館長返國述職，為例行業務安排；至於涉及個人及人事等其他事項，外交部不予評論。

國慶 馬紹爾群島 陳明祺 外交部 大使館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外館資訊系統涉含中國原始碼 外交部：主動通報已做損害管控

點名巴拉圭、貝里斯 陸首制裁我友邦高官

外交部外館電腦竟裝大陸軟體 藍委喊徹查：資安管理螺絲鬆了？

制裁我2邦交國部長 陸學者：遏制台灣問題國際化

相關新聞

觀察站／韓國瑜苦口婆心 府院充耳不聞

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時脫稿批評行政院長卓榮泰「拒絕副署」，並語重心長勸賴清德總統、卓榮泰要解決立法院與行政院的對立，卓榮泰昨天強硬回擊指「不副署是被動且必要的做法」。府院鐵了心對抗到底，讓戰火綿延，朝野恐怕永遠沒有和解的一天。

軍警待遇修法 不見政院版 在野批詐騙

立法院三讀通過「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」修正案，行政院以違反衡平性及預算為由聲請釋憲。今年四月朝野協商時，政院同意半年內補提修法，民眾黨立院黨團昨表示，半年時間將至，政院卻企圖以書面報告魚目混珠，形同詐騙。行政院長卓榮泰表示，希望待釋憲結果出來，或若各界無意見，可依此內容提出修法。

賄選認定雙標？卓:合乎常情檢不會為難

九合一選戰白熱化，在野黨質疑賄選認定標準不一。行政院長卓榮泰昨表示，所有參選人不要心存僥倖，也不要認為法律有假期，「若是合乎常理的餐點，檢察官不會為難」。法務部長鄭銘謙說，選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選，但各案情況不同，仍須尊重檢察官蒐證後個案認定。

卓揆回應韓國瑜「不副署被動、必要」

立法院長韓國瑜在國慶大會點名行政院長卓榮泰不副署法案，台灣絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰昨回應，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，政院願敞開大門跟立院好好溝通。在野立委則說，卓揆違憲在先，更批賴清德總統讓行政院成政治東廠。

外館資安含有陸原始碼 4人交保

外交部外館資訊管理系統爆出內藏大陸原始碼。安和科技涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，並將此技術透過經銷商鎰威科技賣給坤侑科技，由坤侑科技向外交部投標，連續三年取得標案。台北地檢署認有資安疑慮，前天搜索約談四名被告到案，昨凌晨依政府採購法、詐欺罪命四人分別以廿至廿五萬元交保、限制出境。

陸新型跨國鎮壓 陸委會將擬因應

中國大陸對我國友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。行政院長卓榮泰昨批評，中國一再對外施展霸權心態已引起全世界反感，中華民國台灣是主權獨立國家，中華人民共和國無權干涉內政、影響外交。陸委會表示，將對新型態跨國鎮壓有所因應，外交部則批，難道要制裁全世界？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。