外館資安含有陸原始碼 4人交保

外交部外館資訊管理系統爆出內藏大陸原始碼。安和科技涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，並將此技術透過經銷商鎰威科技賣給坤侑科技，由坤侑科技向外交部投標，連續三年取得標案。台北地檢署認有資安疑慮，前天搜索約談四名被告到案，昨凌晨依政府採購法、詐欺罪命四人分別以廿至廿五萬元交保、限制出境。

坤侑科技負責人江家德廿五萬交保、安和科技實際負責人呂宜坤廿萬交保、鎰威科技負責人吳聲振廿萬交保、坤侑科技業務代表詹仲昕廿萬交保。

坤侑科技深耕國安、資安與治安等高門檻應用領域多年，日前才獲頒「國家品牌玉山獎–傑出企業類」。據了解，安和科技的前身是「思訊電腦」，公司負責人是呂宜坤，思訊電腦十多年前與大陸廣州「溢信科技」合作開發軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統），後來呂宜坤另開設安和科技，將IP-guard軟體轉入安和科技，更名為「ＩＳＴ系統」，銷售給鎰威科技等經銷商，部分程式含大陸原始碼。

外交部去年十二月資安稽核發現，安裝在外館電腦的資安軟體竟有大陸地區原始碼，且外館幾乎全部淪陷，立即向調查局報案。