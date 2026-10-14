陸新型跨國鎮壓 陸委會將擬因應

中國大陸對我國友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。行政院長卓榮泰昨批評，中國一再對外施展霸權心態已引起全世界反感，中華民國台灣是主權獨立國家，中華人民共和國無權干涉內政、影響外交。陸委會表示，將對新型態跨國鎮壓有所因應，外交部則批，難道要制裁全世界？

中華民國國慶剛落幕，中方隨即宣布軍演，並對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要實施反制措施，這也是對岸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。

卓榮泰昨在立法院受訪時表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中華人民共和國無權對中華民國台灣在內的全球主權獨立國家，干涉其內政、影響外交，政府將與友邦及民主同盟國家更強力地攜手合作，維護自由民主人權、區域和平安全，抵制任何霸權、極權擴張。

陸委會主委邱垂正表達嚴厲譴責，並稱會對新型態跨國鎮壓有相關因應作為。外交部政務次長陳明祺表示，我方將幫忙友邦應對並提供必要協助，且此事不影響台巴邦交。他並說，中國打壓無助其所談的建設性戰略穩定關係，「台灣的國際能見度愈來愈高，難道中國要制裁全世界？」