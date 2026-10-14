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外交部負面案件頻傳 在野批綠「永遠寬以待己」

聯合報／ 記者陳熙文詹宜庭林銘翰／台北報導

外交部近期負面案件頻傳，藍白立委批評，外交體系的螺絲不是鬆了，是根本掉滿地，顯示外交部內部管理和監督全面失靈。民進黨立委林楚茵則呼籲外交部，對於任何不當行為，應盡快依規範來調查和處理，「該怎麼做就怎麼做」。

我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌職場霸凌，我國駐關島辦事處前處長陳盈連涉貪，甚至潛逃，到我國駐馬紹爾群島大使徐蔚民提出不妥的國慶表演節目，加上先前駐美代表俞大㵢曾被指控濫用公帑和霸凌，負面事件連環爆。

國民黨立委牛煦庭表示，從霸凌、貪汙到荒唐失態，這接二連三的負面事件已經不是單一個案，而是外交部內部管理與監督機制全面失靈的系統性危機。

他認為，執政黨處理問題永遠是「嚴以律人，寬以待己」，平時用最嚴苛的標準檢視他人，但輪到自己的官員出包時，卻總想著大事化小。

牛煦庭以僑委會前委員長徐佳青濫用特權為例，指徐佳青為兒子簽准東沙島登島行程，結果不僅沒有嚴厲究責，最終僅以違反「公職人員利益衝突迴避法」，僅僅輕罰十萬元了事，正是標準的「高高舉起，輕輕放下」。

牛煦庭說，外交官代表著國家的門面，如果連基本的品格和法治觀念都沒有，如何在前線捍衛國家利益？他要求外交部與民進黨，面對體系內的腐敗與失職，該法辦就法辦，不要遇到自己人就轉彎。

民眾黨立委王安祥說，外交人員諸多行徑引發民眾質疑，外交部除了恪守公開透明原則，對於各該爭議進行說明，不應避重就輕將爭議或違法行為大事化小、小事化無，同時也要積極檢討派駐人員的選任、考績與監督機制，才能將適切的專業人才派駐各國。

在野 牛煦庭 國慶 外交部 外館

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