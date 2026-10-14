外交官管理、養成機制失靈 爭議不斷

從駐美代表俞大㵢遭控花公帑買豪車以及苛責下屬、駐日內瓦處長李冠德霸凌案在國慶日前成立，涉貪遭起訴的關島前處長陳盈連潛逃，又傳出馬紹爾大使徐蔚民為了國慶酒會表演節目遭外交部否定，掛冠求去。職業外交官出身的外館館長接連惹議，讓人質疑外交部的內部管理與館長培養是不是出了問題？

近年來接連爆出外館霸凌爭議，外交部多是在媒體或社群曝光後，才介入調查；甚至有官員私下想以刪文代表事實不符，掩蓋可能的問題，盡顯鄉愿本質。

不是說只要有霸凌案發生，就一定未審先判。霸凌的成立需要調查釐清與認定結果。事實上，霸凌投訴與調查也有助調整外交部的組織文化。外交部查霸凌，除了是給內部同仁一個交代，更是在對外設立標竿，宣示政府對霸凌的立場。

另一個問題是館長培養。近日惹出爭議的都是外交部長期培養的職業外交官，在爭議爆發第一時間，不少外交官私下稱訝異，說這些人以前不是這樣，怎麼當了館長風格丕變。外交部或許該好好想一想，館長培養過程中出了什麼問題。

台灣的外交處境艱難，外館處更是壓力山大；動輒傳出外交官的爭議行徑，打擊的除了是民眾對政府的信心，更是抹煞基層外交官對這項工作的熱忱和付出，目前已經出現，新血入外交部並完成訓練後，卻無法長久留用，離職案例越來越多的情形。

人事頻繁更迭，外交政策的延續受到挑戰。更進一步說，當前的國際局勢瞬息萬變，外館的管理出狀況，要如何應對最新的挑戰，要如何落實台北的訓令。

外交部長林佳龍在全世界出訪，然而，外長拚外交的同時，就怕敗在管理的基本功。外交官爭議連連，讓外界充滿負面觀感。外交追求大突破，更不應該避諱大檢討。