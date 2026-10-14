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陸制裁我友邦 美藉機固樁「反對北京脅迫西半球」

聯合報／ 記者陳熙文、大陸中心／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，美國國務院昨天表示，川普政府反對中國脅迫與侵犯西半球國家。

大陸外交部發言人毛寧則回應，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎，她呼籲美方「應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

美國國務院於台灣時間十三日答覆本報記者提問，發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，川普政府反對中國對西半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯。

皮戈特指出，正如美國國務卿魯比歐所言，這裡是西半球—這是我們居住的地方，美國絕不允許區域成為對手、競爭者和敵手威脅美國安全，或者破壞美國夥伴關係的基地。皮戈特表示，美國與盟友和夥伴站在一起，包括台灣在內，共同推進我們的繁榮、安全與價值。

對於美國的強硬發言，政大外交系教授黃奎博評論，美國國務院是其貫徹「唐羅主義」的表現，換言之「美國在西半球就是老大，其他人不可以對這個地區說三道四。」

黃奎博認為，國務院此言也是「藉機固樁」，肯定西半球國家和官員對美國的支持，希望他們在未來必要的時候會與美國站在同一陣線；國務院同時也是要向美國的國際盟友表達，若他們遭到非西方國家的壓迫，美國會挺身而出。

淡江大學戰略所所長李大中表示，川普政府去年公布的國家安全戰略就強調對西半球的重視，指美國在非常短的時間內做出相對強硬的表態，對台灣來說是好事，有利於台灣鞏固與中南美洲友邦的邦交。

不過，李大中也說，美國做出如此表態，後續還要觀察北京方面是否會就此收手，認為美方的說法未必能嚇退中國大陸的作為。

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