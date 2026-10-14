賄選認定雙標？卓:合乎常情檢不會為難

九合一選戰白熱化，在野黨質疑賄選認定標準不一。行政院長卓榮泰昨表示，所有參選人不要心存僥倖，也不要認為法律有假期，「若是合乎常理的餐點，檢察官不會為難」。法務部長鄭銘謙說，選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選，但各案情況不同，仍須尊重檢察官蒐證後個案認定。

國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院會質詢時表示，檢調查賄標準是否公平？有里長送五十元的豆花，就被檢調大動作搜索。但「大黨」辦造勢活動，有肉、蛋，澎湃的餐點，卻被認為它只是活動的點心，無對價的關係。

卓榮泰說，支持檢調單位全力查察賄選，不論背景、職務高低。鄭銘謙表示，有檢舉我們就來查。

當楊瓊瓔要繼續追問時，鄭銘謙兩度打斷楊發言，被立法院副院長江啟臣提醒，尊重立委質詢、不要搶答，院會瀰漫濃濃火藥味。

國民黨立委林思銘質詢時也問，新北市議員黃永昌涉嫌透過樁腳發放市價約一百六十元的關廟麵給選民，遭檢調聲押，最後以一百萬元交保，並限制出境、出海；但民進黨籍新北市議員參選人廖宜琨、高乃芸同樣發送麵條卻完全沒事，質疑是否有雙重標準？

鄭銘謙表示，卅元是發動偵查的參考門檻，並非認定賄選的標準，是否成立賄選，仍須視有無對價關係，以及是否足以影響、動搖投票意願。